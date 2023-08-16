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新州伊旺水壩存廢 各方爭論

記者張聲肇／綜合報導

有203年歷史的新澤西州伊旺湖(Ewan Lake)的存廢，以及構成湖面的水壩要修或廢？若要整修，費用何來？引發各方爭論。

伊旺水壩剛好座落在格勞斯特郡的哈里森和艾爾克兩鎮之間，但產權誰屬？按新州環保局的安全規定維修，又是誰的責任？都有爭議。

格勞斯特郡行政長官布儒諾(Chad Bruner)說，環保局已著手用法律手段，要求有關各方把水壩整修得合乎法規，但本郡的權限僅限於水壩附近的道路，湖與壩都是私人財產，郡政府無權干預，最合乎納稅人利益的做法就是讓水壩除役，湖面變回田野。

但兩鎮鎮長都不服郡長有關水壩產權歸屬的說法，並主張，水壩有200多年的歷史，應好好維護。

哈里森鎮長曼佐(Louis Manzo)說，「我們不要伊旺湖從此消失。」該鎮2011年就提出整修計畫，估計需費200萬元，「話雖這麼說，我們可拿不出這筆錢，也不盡是我們的責任。」如今要整修，價碼可能得加倍。

伊旺湖是1820年築壩以後產生的人工湖，當今的水壩則是格勞斯特郡1936年靠聯邦補助款建造的，哈里森鎮民代表會去年通過決議，放掉湖水，讓湖面回歸自然。

環保局發言人哈吉拉(Larry Hajna)說，這座水壩屬二級危險水壩，該局已去函所有權人，責成對方依法維修。格勞斯特郡和哈里森鎮的回覆則是「請准拆除水壩。」

哈吉拉說，該局正在考慮是否核准拆除，但也要考慮到，拆除後，湖水會注成溪流，湖面則可能恢復建壩前的樣貌。

艾爾克鎮長金-沙蒙斯(Carolyn King-Sammons)說，這兩年來，她一直找郡政府主管人員商量解決辦法，卻沒人答理。該鎮查過，水壩的主人是郡政府，但布儒諾不同意。

布儒諾說，水壩座落於兩鎮居民的私有財產上，鎮和郡政府都無權置喙，保護納稅人權益的最佳解決辦法，就是讓水壩除役。

金-沙蒙斯說，該鎮消防車靠湖水救火，湖面消失會影響公安，也會影響生態環境。

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