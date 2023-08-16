新州家長告學校歧視白人 遭法官駁回

新澤西州摩利斯郡山湖高中。(Mountain Lake High School官方臉書)

據InsiderNJ報導，新澤西州摩利斯郡(Morris County)山湖高中(Mountain Lake High School)一名學生家長以化名B.L.於2022年6月控告校方歧視白人，不過日前被聯邦法官駁回。

聯邦地方法院法官瓦斯奎茲(John Michael Vazquez)並裁定原告沒有資格參予此案，其子可以自行提告，而且只有在使用全名情況下，才能成案受理。

山湖高中校長桑切斯(Frank Sanchez)告訴媒體，很高興官司落幕，並強調：「宣導反種族主義 課程，維護全校師生的公平性，應該是當前所有管理階層和教育 工作者的主要目標，而非僅只有在2020年。」

根據報導，原告B.L.指控校方在2020年5月非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死案發生後不久，對學生實施反種族主義和反白人特權的宣導教育，指控校方：「透過公開的種族歧視 運動，將種族意識形態強加給學生，在校內營造敵對氛圍。」因此代表未成年兒子J.L.和25名未透露姓名的學生，具狀控告山湖高中歧視白人，並導致白人學生受到傷害。

同時根據法院文件顯示，原告B.L.還指控學校董事會在宣稱指控不實後，校方和學區管理階層聯手詆毀並誹謗原告和提告的學生們。

原告B.L.律師貝魯提(Ron Berutti)發表聲明表示，對於法官駁回該案深表失望，但仍堅持將種族歧視問題訴諸法院，乃「多年來試圖從學區直接獲得答案未果」的結果，希望法院或校方能夠具體回覆是否違反教育政策和法律，主張向學生傳遞具有歧視性的資訊是「將種族主義責任，歸咎給理當受保護的未成年人」。

貝魯提表示原告B.L.仍然有權上訴，強調：「還有其他選項，包括建立公共資料庫，以便公眾查核校方的課程與計畫。」