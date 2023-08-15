歷年次高 新州今年13起龍捲風

新澤西州10日下午颳起兩場龍捲風，致使該州今年龍捲風累計達13場，創歷年次高紀錄。(美聯社)

新澤西州 遭受強烈風暴襲擊，10日下午颳起兩場龍捲風 ；該州今年龍捲風次數因而累計達13 次，創歷年次高紀錄，遠比平常每年兩次多出許多。

國家氣象局(National Weather Service)表示，兩場龍捲風中，其中之一襲擊伯靈頓郡(Burlington County)彭伯頓鎮(Pemberton Township)的布朗斯米爾斯地區(Browns Mills)，另一場則襲擊格洛斯特郡(Gloucester County)的東格林威治。

自1951年以來持續追踪龍捲風的羅格斯大學(Rutgers University)表示，新州 有史以來的單年龍捲風最高次數是1989年的18次，今年出現13次，與2021年並列單年次高紀錄。

風暴過後，官員表示，10日下午3點左右，布朗斯米爾斯地區出現被視為龍捲風前兆的「漏斗雲」(funnel cloud)；氣象局說，漏斗雲如果接觸地面就會變成龍捲風。

氣象局10日下午對伯靈頓郡和海洋郡的部分地區發布龍捲風警報(tornado warning)，警報一直持續到下午 3點30分 ，當時風暴席捲新州。

格洛斯特郡10日並未發出龍捲風警告或警報。

最新發生的兩場龍捲風是新州本周內第二和第三場。 在這之前，編號 EF-0的龍捲風(威力最小的一場)7日襲擊亨特登郡(Hunterdon County)的荷蘭(Holland)市。