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新州拚東岸海上風電 再收4開發申請

編譯廖振堯／綜合報導
數家風力發電開發商提出在新澤西海岸的四個新項目，如果獲得監管機構批准，新州風電場數量將增加一倍以上。(Community Offshore Wind官方臉書)
數家風力發電開發商提出在新澤西海岸的四個新項目，如果獲得監管機構批准，新州風電場數量將增加一倍以上。(Community Offshore Wind官方臉書)

新澤西州正積極成為東岸海上風電開發的領頭羊，繼三個風電場獲得批准後，數家風力發電開發商日前提出在新澤西海岸的四個新項目，如果獲得監管機構批准，新州風電場數量將增加一倍以上。

美聯社報導，首個項目由德國能源巨頭萊茵集團(RWE)、國家電網(National Grid)合資的企業「Community Offshore Wind」提出，在長灘島附近海域建造風電場，目標是生產足夠50萬戶家庭使用的電力。

第二個項目則由總部位於芝加哥的Invenergy和總部位於紐約的energyRE提出，將建於距長灘島40哩處，名為「Leading Light Wind」，將由多達100台風力發電機組成，為100萬戶家庭供電。

第三個項目是美國殼牌新能源(US Shell New Energies)和可再生能源北美公司(EDF Renewables North America)提出，兩家公司在大西洋城和長灘島北端巴尼加特燈塔(Barnegat Light)間的廣闊海域擁有租賃區域且已有一個項目獲得批准。新項目會蓋在離岸10至20哩之處。

新州公用事業委員會(New Jersey Board of Public Utilities)透露還有第四份申請，但未透露任何相關訊息，該公司也尚未公開說明計畫。

雖然新風電場能提供上百萬戶家庭用電，但其中兩個項目離海距離過近，恐破壞地平線景緻，而遭到部分居民反彈，但負責的兩家公司宣稱從海灘上看不到這些風電場。

除了景觀問題，新州的海上風電主要投資者幾乎都是外資公司，某些方面也引起反對。

新州 新澤西州 投資

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