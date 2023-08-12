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反對人工草取代天然草皮 新州小鎮2000多人連署

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州尤寧郡計畫將蘇格蘭平原鎮的溪畔公園部分自然草地，以人工草坪取代，且打算發行380萬元地方債作為支應，已經部分居民的反對。(Union County旅遊網)
新澤西州尤寧郡計畫將蘇格蘭平原鎮的溪畔公園部分自然草地，以人工草坪取代，且打算發行380萬元地方債作為支應，已經部分居民的反對。(Union County旅遊網)

新澤西州尤寧郡(Union County) 官員已批准在「蘇格蘭平原」(Scotch Plains)鎮區的「溪畔公園」(Brookside Park)，用人工草坪取代部分自然草皮的計畫，而且擬發行380萬元地方債作為執行經費。為此，一個名為「溪畔公園之友」的組織已收集2000多份簽名，打算對郡政府計畫進行複決，11月交由鎮區民眾投票決定。

據「NJ.com」報導，12名蘇格蘭平原鎮居民日前應邀到尤寧郡公園，聽取以人工草坪取代天然綠地計畫，且官方擬發行380萬元地方債來支應，他們表示覺得有些異樣。

蘇格蘭平原鎮居民艾薇‧凱斯勒(Ivy Kesller)表示自己熟知溪畔公園的大小細節、自然之美，民眾用該地舉辦夏令營、地球日慶祝活動，鋪人工草坪上去，似乎有些突兀。

其實不只是蘇格蘭平原鎮，全新澤西州已為人工草坪發生數起爭議；一些居民擔憂以人工草坪取代天然草皮，環境、衛生及安全方面要付出代價。

支持人工草坪的官員及公司表示，人工草坪可減少用水及維護費用，也不必再用危險的殺蟲劑、肥料，讓熱愛運動的人增加練習時間。

人工草坪跟天然草不同之處，還有不需播草籽、澆水或剪草；遇雨不會積水成泥塘，逢乾旱也不會一片焦黃；許多大型人工草坪公司表示，他們致力於使用回收材質來製作成品。

但新澤西州一些社區居民還是抗拒以人工草坪換掉自然草皮。威斯特菲德鎮(Westfield)居民金‧蘭柏格(Jean Lehmberg)表示，民眾意識正在覺醒，了解人工草坪及綠色塑膠地毯內含的化學物質，其實會傷害人類及地球。

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