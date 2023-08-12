教士性侵男童 費城大主教區350萬和解

費城大主教區同意以350萬元和解前教士2006年性侵男童案。圖為費城大主教區教堂。(Archdiocese of Philadelphia官方臉書)

針對轄下教士2006年性侵 男童案，費城 大主教區與2020年提出訴訟的受害人，達成350萬元的和解。

法院不透漏姓名的原告具狀控訴克洛斯神父(Pastor John Close)，說他擔任韋恩市席恩那聖凱薩琳教區負責人期間，於2006年舉辦教義宣導班，上課期間趁機性侵受害人。

當時14歲的受害人上課時感到不安，怕受到永恆的詛咒，被送到克洛斯神父的辦公室。克洛斯接受他告解後，便性侵他。事後神父告訴他，「你的罪都清洗乾淨了，但今天的事你講出去的話，你就會永遠受詛咒。」

克洛斯1969年起擔任神父，42年神職生涯中，在德拉瓦郡一帶幾個教區和天主教學校任職。他待過的地方包括基督國王教區、歐哈拉主教高中、伍德大主教高中、聖彼得與保羅聖殿主座教堂，2011年因涉另案，該案再啟動調查時，奉命休假，翌年退休 ，2018年過世。

大主教區在訟案即將開始審理時，就同意和解並公開和解金額，在類似案件中是極罕見的事。受害人律師英斯楚(David Inscho)說，原告希望世人獲知和解數額。

英斯楚表示，他對原告甚感驕傲，尤其佩服原告堅持向大主教區究責的決心，「很重要的是，要讓自幼受過性侵的人知道，他們有發聲管道，可以大膽站出來講話。」

大主教區發言人蓋文(Kenneth A. Gavin)說，教區承認本案的和解方案，以及附帶提出的解決辦法。他說，2019年7月，被告過世後，原告律師通知教區相關案情過後，教區才知道，「根據本教區政策，本教區會立即向執法單位報案。」

法庭文件指出，現年31歲的受害人2018年向家人和治療師揭露，他被克洛斯神父性侵的過往。受害人迄今仍有後創傷壓力症候群，以及過度服用藥物等後遺症。