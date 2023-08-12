新州破獲假結婚集團 「家族經營」3人被捕

新澤西州埃塞克斯郡一名女子被控經營家族式假結婚騙取永久居留權的勾當，已經認罪，將面臨最高十年刑期和25萬元罰款。(美聯社)

新澤西州 埃塞克斯郡(Essex County) 一名女子涉嫌經營家族式假結婚騙取永久居留權的勾當，9日對相關指控認罪；這個犯罪家族為有意取得美國永久居民身份的外籍人士提供一條龍服務，包括招攬美國公民 、主持假婚禮、偽造結婚證書及向移民局 提交申請等。

59歲女子雷吉娜‧強生(Regina Johnson) 與妹妹安德里亞‧托雷斯(Andrea Torres) 及姨甥菲利普‧托雷斯(Philip Torres)被控串謀假結婚計畫，她承認窩藏非美國公民參與假結婚騙局等罪名。

調查發現，當外籍客戶上門後，雷吉娜與安德里亞會扮演媒人角色，透過金錢利誘，招攬願意假結婚的美國公民扮演客戶的「配偶」，而菲利普則負責主持假婚禮；這個集團收取的「媒人服務」費用從2000元到8000元不等。起訴書列舉了最少兩起「假結婚」案。

兩姊妹會預先安排這對「夫婦」獲得假結婚證書，由菲利普安排婚禮儀式及婚宴派對，同時收取派對服務費，使結婚過程看來真的一般，一切都是合法似的。

兩姊妹接著會帶這對「假夫婦」開設聯名銀行戶頭，又建議他們在不同的地點、穿著不同的衣服拍照，以製造一起生活的樣子。

起訴書稱，兩姊妹隨後幫助有關外籍配偶向聯邦公民及移民服務局提交永久居留權的申請，並在表格上作出虛假陳述。

在聯邦公民及移民服務局協助下，國土安全部人員展開調查並偵破這個家族式假結婚集團；國安部指控雷吉娜違反聯邦刑法，參與婚姻欺詐可能危及國家安全及公共安全。

雷吉娜承認一項串謀窩藏非美國公民參與假結婚騙局罪名，定於12月14日接受量刑聆訊，最高可判處10年徒刑及罰款25萬元。

至於安德里亞及菲利普母子，被控串謀假結婚詐騙，定於下月審訊。