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費城最大規模節能計畫 13萬路燈全改LED燈泡

編譯黃祖綺／綜合報導
費城市區內13萬個路燈，將全數以LED節能燈泡取代。圖為包商進行路燈更換工程。(取材自臉書)
費城市區內13萬個路燈，將全數以LED節能燈泡取代。圖為包商進行路燈更換工程。(取材自臉書)

費城將在未來兩年進行該市最大規模的節能計畫，費城市區內的13萬個路燈，將全數以LED節能燈泡取代，此舉不僅可以大幅減少城市的用電量，更可為社區帶來更明亮的照明設備，幫助降低犯罪的發生率。

這個計畫其實從2016年就開始醞釀，費城能源局發行超過9000萬元債券來進行這項計畫的融資。預估更換成節能燈泡可使市政府的碳排放減少10%，是費城迄今規模最大的節能方案。

該計畫不包括新的路燈建設，僅更換現有的舊路燈，改為使用更耐久的發光二極管LED燈，來取代舊的高壓鈉路燈。同時，所有路燈都可以透過遠端監控，為居民省去通報路燈故障的麻煩。

根據市府官員的說法，此案省下的能源費用，將足夠支付該項目的債務。而對於越來越在乎生活品質的費城市民來說，這也是個相當受歡迎的政策，因為居民將不用再投訴路燈破損，或是忍受非法傾倒垃圾的情況。

同時，改善街道照明也是幫助降低交通和行人事故發生率的重要關鍵，過去三年內在費城發生的槍支暴力事件已創下紀錄，居民們都希望市區街道可以有更明亮照明設備，來阻止犯罪的發生，提高社區的安全。

代表費城西部的部分地區市議員詹米高希爾（Jamie Gauthier）表示，優化路燈照明設備已是這裏居民們數十年來爭取已久的建設項目，特別是在較多工人階級和有色人種居住的社區。

費城市政府交通基礎設施部門副主任卡羅爾（Michael Carroll）表示，路燈更換計畫將優先考慮在夜間犯罪率較高及行人交通事故發生率較高的社區進行。

路燈更換計畫從費城西部的哈佛福德大道5700號開始進行，因為大約在一年之前，這個地點曾經是重大犯罪現場，當時多名持槍歹徒在這裡的康樂中心外，開了100多槍，造成五人受傷。

費城 融資 債券

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