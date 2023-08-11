我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

新合約談不攏 新州最大醫院1700護士罷工

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州最大醫院之一的「羅伯．伍德．強森大學醫院」因院方與護士工會談判新合約陷入僵局，目前超過1700名護士罷工。(取材自臉書)
新澤西州最大醫院之一的「羅伯．伍德．強森大學醫院」因院方與護士工會談判新合約陷入僵局，目前超過1700名護士罷工。(取材自臉書)

新澤西州最大醫院之一的「羅伯．伍德．強森大學醫院」(Robert Wood Johnson University Hospital)目前超過1700名護士罷工，院方日前表示，仍將照常營運下去，至於與護士們談判新的工作合約仍陷於僵局。

「NJ.com」報導，這次勞資糾紛點在薪資、人力多寡，還有護士們自己的健保。

院方發言人聲明表示，過程之中，院方一直以善意維持與護士工會協商，繼續保持談判開放，目標是扭轉罷工，取得公平、合理的解決方案。

工會表示，護士們要求有620床的醫院能落實有如加州規定的護士病人人事比率。加州是唯一立法規定設定護士病人比率的州。

代表護士的「聯合鋼鐵4-200區勞工」(United Steel Workers Local 4-200)會長茱蒂‧丹尼湼拉(Judy Danella)表示，自己也是有牌的護士，工作於大學醫院，到現場罷工、抗議的護士其實都想回醫院，她們支持工會及安全人事比率，但說到底，護士們還是要回院。

院方發言人表示，已透過人力機構僱請一些護士，人數不詳，那些護士4日上午7時已上工，也熟悉院方的流程、系統設備。

醫院聲明表示，院方已盡其可能想扭轉罷工，多次接受工會的要求；院方還提議交付仲裁，或提呈給調查委員會，但工會兩項都拒絕。院方日前提出新方案，但工會10日仍拒絕。

院方再表示，該院名列州內醫護工作者數目最多的院所；據可得的公開數據，護士們在新澤西州目前取得最高薪；院方提議，願再加人、加薪。

護士們占罷工者的大多數，但一些醫科學生及權益人士也前來支持。有些人拿著標語，上頭寫道「我們上罷工線，如此你們一生用不著再遇到」、「別再給匹薩吃，拿出合同以及安全的人事方案」。

罷工 新澤西州 加州

上一則

依「銀行客服」來電操作 新州男被詐騙2.4萬

下一則

美京博雅苑幼兒園接受報名

延伸閱讀

新州五月岬郡首家合法大麻店 可望夏季末開業

新州五月岬郡首家合法大麻店 可望夏季末開業
媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元

媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元
不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日

不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日
洛市政工人罷工1天 市長安民警消醫院不影響

洛市政工人罷工1天 市長安民警消醫院不影響

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦