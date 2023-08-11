新合約談不攏 新州最大醫院1700護士罷工

新澤西州最大醫院之一的「羅伯．伍德．強森大學醫院」因院方與護士工會談判新合約陷入僵局，目前超過1700名護士罷工。(取材自臉書)

新澤西州 最大醫院之一的「羅伯．伍德．強森大學醫院」(Robert Wood Johnson University Hospital)目前超過1700名護士罷工 ，院方日前表示，仍將照常營運下去，至於與護士們談判新的工作合約仍陷於僵局。

「NJ.com」報導，這次勞資糾紛點在薪資、人力多寡，還有護士們自己的健保。

院方發言人聲明表示，過程之中，院方一直以善意維持與護士工會協商，繼續保持談判開放，目標是扭轉罷工，取得公平、合理的解決方案。

工會表示，護士們要求有620床的醫院能落實有如加州 規定的護士病人人事比率。加州是唯一立法規定設定護士病人比率的州。

代表護士的「聯合鋼鐵4-200區勞工」(United Steel Workers Local 4-200)會長茱蒂‧丹尼湼拉(Judy Danella)表示，自己也是有牌的護士，工作於大學醫院，到現場罷工、抗議的護士其實都想回醫院，她們支持工會及安全人事比率，但說到底，護士們還是要回院。

院方發言人表示，已透過人力機構僱請一些護士，人數不詳，那些護士4日上午7時已上工，也熟悉院方的流程、系統設備。

醫院聲明表示，院方已盡其可能想扭轉罷工，多次接受工會的要求；院方還提議交付仲裁，或提呈給調查委員會，但工會兩項都拒絕。院方日前提出新方案，但工會10日仍拒絕。

院方再表示，該院名列州內醫護工作者數目最多的院所；據可得的公開數據，護士們在新澤西州目前取得最高薪；院方提議，願再加人、加薪。

護士們占罷工者的大多數，但一些醫科學生及權益人士也前來支持。有些人拿著標語，上頭寫道「我們上罷工線，如此你們一生用不著再遇到」、「別再給匹薩吃，拿出合同以及安全的人事方案」。