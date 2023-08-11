女客喝醉還賣酒致意外摔傷 澤西海岸酒吧挨告

新州斯特菲德鎮女子瑪麗•桑托洛去年7月酒醉摔傷，如今提訴控告賣酒給她的Martell's Tiki酒吧。(取材自臉書)

根據「NJ.com」報導，去年7月間，新澤西州 威斯特菲德鎮(Westfield)一名女子因為喝到爛醉如泥、意外摔倒受傷，事後該婦女將責任歸咎給澤西海岸一間海灘酒吧，指控店家和調酒師明知她已經喝醉的情況下還繼續供酒，明顯違反新州 法律，已經在6月7日具狀向法院提告。

根據瑪麗·桑托洛(Mary Santoro)向聯合郡(Union County)高等法院提交的訴狀指稱，去年7月14日，原告來到澤西海岸、波因特普萊森特海灘(Point Pleasant Beach)的Martell's Tiki酒吧時，明顯已經喝醉，但調酒師還是照常賣酒給她。

原告指控：「酒吧和調酒師疏忽大意，在原告明顯酒醉情況下，提供並銷售酒精飲料。」指控被告此舉等同默許酒吧出現「危險狀況」，導致原告因為酒醉跌倒並受傷。

據了解，原告控告酒吧和調酒師的法源，是援用新州「酒吧/酒館法」(Dram Shop Law)條文規定，如果當事人明顯酒醉，業者仍提供服務並造成當事人蒙受損害者，業者必須承擔損害賠償責任。

對此，酒吧辯護律師強調，原告受傷係其個人「共同疏忽」造成，否認酒吧有任何違法行為，並主張酒吧與其員工對於原告受傷意外，「源於無法避免和無法掌控的疏忽所導致」，同時根據訴狀並未提及原告摔倒的地點和原因，原告律師也未發表評論。

根據報導，Martell's Tiki酒吧並非首次挨告，因為10年前，也就是2013年8月，博根郡(Bergen County)一位婦女在酒吧喝醉後，照常開車回家，結果在Old Bridge18號公路發生車禍，波及一位駕駛受傷，因此控告Martell's Tiki酒吧，雙方庭外和解，但賠償金額並未公開；同時新州酒類管制部門也對業者究責，處以罰鍰並吊銷一個月酒類銷售許可證。