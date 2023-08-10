賀錦麗訪費城 宣布提高建築工人底薪

副總統賀錦麗8日在費城訪問時，宣布提高建築工人最低薪。(美聯社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)8日訪問費城「完工行業機構」(Finishing Trades Institute)時，宣布提高建築工人最低薪，爭取中產階級勞工支持明年總統大選的意味濃厚。

她在主辦玻璃工、牆壁工、油漆工等訓練班的「完工行業機構」，對著大批勞工說，他們應該獲得大家的承認與感謝，還有｢更多」-- 應該獲得加薪。

在她講台背後，高掛著「投資 美國」斗大的標語，類似3月拜登 來此宣布年度預算大綱時的布置。兩人都強調，民主黨政府支持工會勞工和中產階級，也大力投資基礎建設。

她強調，參與聯邦出資興建工程的勞工，將享有「當地主流薪資」以上的待遇。這是有關法規40年來首度根據物價水準「更新」，她舉例說，根據最新版的聯邦建築勞工待遇法規，重機器操作員的時薪，將從目前17元升為28元。

陪同來訪的勞工部 代部長蘇維思說，新辦法惠及的勞工目前估計約有120萬人，但從陸續發包興建的工程看，整體受益人數將「激增。」

拜登2月底就派蘇維思任勞工部長，共和黨國會議員遲遲不予通過，還質疑她能代理多久。賀錦麗當眾稱她為「勞工部長」，「我就不用代理二字。」

蘇維思說，政府提高建築勞工最低薪資的用意，是要保證他們獲得「公平的工資」，保證聯邦投資基礎建設的經費，不會拉低本地工資水準。

白宮說，新辦法實施後，建築工人的年收入可增加好幾千元，拉近他們和其他行業的待遇水準。新規定也將進一步反映現代建築業的作業實況，並進一步保護勞工。

賀錦麗則藉機宣傳「拜登經濟學」：要「強化美國經濟，打造人人都有機會，不是只有有錢人、有關係的人才有機會，要投資『實際為美國經濟賣力』的勞工，就如在場的各位。」