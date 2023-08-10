媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元

根據新澤西 先鋒報(NJ Advance Media)報導，新州 假釋委員會一名資深官員在2021年12月12日酒駕超速，但警方卻沒有採取執法行動，肇事者僅罰款140元脫罪，直到警方內部紀律調查報告，才讓警方執法放水的不當行為曝光。

據報導，假釋委員會資深官員穆謝諾(Richard Mursheno)當時駕駛黑色福斯(Volkswagen)汽車，以100哩時速在大西洋城(Atlantic City)附近蓋洛威鎮(Galloway)飆車，但尾隨其後的兩名員警不但沒有打開車燈和警笛，還放棄追捕，並電話通知穆謝諾到警局報到，直接放水處理。

隔天穆謝諾透過任職於蓋洛威警局的朋友，為自己脫罪，但最後繳交140元罰款了事，直到今年5月，新州檢察長辦公室針對警察紀律問題提出一份年度報告，此案首次公諸於世。

新澤西先鋒報引用新州高等法院裁決，要求警方提供內部調查檔案，發現新州將此類檔案視為私人人事記錄，並得知穆謝諾在酒駕超速事件發生後，被停職120天，但他仍否認有不當行為並宣稱不知被警車追查。

新州假釋委員會調查報告指出，穆謝諾的行為等於將公眾陷於險境：「如果有平民目擊，會顯得格外不當。」不過假釋委員會交給新澤西先鋒報的16頁調查報告，刻意用黑筆掩蓋目擊者姓名，甚至掩蓋警方追捕日期、時間和地點。

潘斯格羅夫(Penns Grove)警局局長里維拉(Richard Rivera)應新澤西先鋒報要求，瀏覽相關文件後直言：「這位假釋官充分濫用其權力，從頭到尾都是雙方的一場表演而已。」並指出穆謝諾案件，凸顯警方內部資料透明化的必要性。

曾為聯邦調查局揭發西紐約警局腐敗行為的里維拉表示，警方報告所記載的放水和縱容行為，都是許多公部門常見的問題，他說：「本案唯一不同的是，確實有涉及內部紀律問題。」