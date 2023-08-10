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新州五月岬郡首家合法大麻店 可望夏季末開業

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州五月岬郡的第一家合法大麻藥房，有機會於夏季末開業。(路透)
新澤西州五月岬郡的第一家合法大麻藥房，有機會於夏季末開業。(路透)

新澤西州五月岬郡(Cape May County)的第一家合法大麻藥房有機會於夏季末開業。

位於西五月岬日落大道(Sunset Blvd.)124號的「海濱屋大麻有限責任公司」(Shore House Canna LLC)希望於勞工節前開始合法販售大麻，該店不僅將成為五月岬郡第一家合法大麻店，也將是新州海岸城鎮除了大西洋城(Atlantic City)之外的第一家。

「海濱屋大麻」的開業將為負責人克里斯帝安(Dave Christian)、合作夥伴妮可·梅爾基奧爾(Nicole Melchiorre)、執行長努西斯(Tomas Nuscis)兩年半的籌備旅程畫下句點。

克里斯帝安表示，自從新州約十年前開放醫用大麻銷售以來，努西斯一直對大麻產業感興趣。

克里斯帝安說要找到適合且允許開業的城鎮是其中一個挑戰，這在新州相當常見，該州約70%市政府不開放大麻商業，新州剩下約170個大麻友善城鎮，其中許多採取限制性的分區規畫規則，導致做大麻生意非常困難。

不過「海濱屋大麻」最終在西五月岬找到適合的地點，克里斯帝安歸功於市長卡蘿·薩柏(Carol E. Sabo)。

目前監管程序尚未完成，正等待州政府批准開幕。

「海濱屋大麻」希望能為新州的合法大麻銷售帶來更休閒輕鬆的氛圍，新州的大麻藥房通常以古板的藥房模式經營。

克里斯帝安表示他們的大麻店希望打造類似於「衝浪店與大麻店碰撞」的風格，「我們期望人們帶有沙子的赤腳踏進店內，購買大麻，或是穿著一件泳衣來挑產品。」

大麻 新州 新澤西州

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