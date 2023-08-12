紀念費城交響樂團來華50週年的《貝多芬在北京》展映活動

貝多芬在北京海報

為紀念費城交響樂 團中國之行50週年，創造歷史製作公司（History Making Productions ）將於9月7日晚7點在賓夕法尼亞州會議中心（PA Convention Center）的 Michael A. Nutter 劇院放映獲獎紀錄片《貝多芬在北京 》。地址：1101 Arch Street Phila., PA 19107

1973年9月10日，美妙的費城人 (Fabulous Philadelphians)成為第一個在中國演出的美國交響樂團。當時，中國正處於文化大革命的混亂狀態，與世隔絕。即便如此，人們對樂團巡演的熱情和激動依然經久不衰。

費城交響樂團作為第一個赴華演出的美國樂團，幫助改變了中美關係的走向。

放映結束後，HMP 創始人薩姆（Sam Katz）將採訪參加1973巡演的音樂家。珍妮弗（Jennifer Lin）與莎倫（Sharon Mullally）共同執導了這部電影，並撰寫了關於巡演的口述歷史。

《貝多芬在北京》探討了這次具有里程碑意義演出的影響，是費城和中國音樂家之間無與倫比的文化交流的開端，是費城歷史上的一個重要篇章，以及將中美音樂家緊密聯繫在一起的文化紐帶。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.beethoveninbeijing.com 並在 https://bit.ly/BeethovenTicket 註冊，即可免費入場。