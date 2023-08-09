我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

副州長病逝 新州將辦追悼會

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州副州長希拉•奧利佛1日病逝，將成為是現代史上第一個在新州州議會供人瞻仰的人物。(美聯社)
新澤西州副州長希拉•奧利佛1日病逝，將成為是現代史上第一個在新州州議會供人瞻仰的人物。(美聯社)

新澤西州副州長希拉·奧利佛(Sheila Oliver) 1日病逝，享壽71歲，州長墨菲(Phil Murphy)發言人宣布，奧利佛靈柩10日將置於翠登(Trenton)州議會大樓圓形大廳供大眾弔唁，11日轉移至埃塞克斯郡歷史法院大樓(Essex County Historic Courthouse)，喪禮將於12日在紐瓦克聖心聖殿主教座堂(Cathedral Basilica of the Sacred Heart)舉行。

儘管葬禮將私下舉行，但所有的追悼儀式將對公眾公開，奧利佛追悼儀式的更多細節將於接下來幾日公布。

奧利佛將會是現代史上第一個在新州州議會供人瞻仰的人物。

葬禮期間與之後，奧利佛將由翠登的新州州警儀仗隊護送與陪同，11日轉由埃塞克斯郡警長辦公室的儀仗隊負責。

墨菲透過聲明表示：「當我們齊聚一堂為失去我們的家人與朋友奧利佛而共同哀悼的同時，我們將記住她作為改革者、開拓者所留下的傳奇。我們將一同紀念與慶祝她對所愛的州的非凡貢獻，表揚她對數百萬新州人的深遠影響。」

奧利佛是東奧倫治(East Orange)居民，在州眾議會擔任議員16年，其中四年被選為議長，也是第一名擔任該職的非裔女性。

2017年奧利佛與墨菲搭檔當選副州長，成為第一位非裔女性副州長，並在2021年連任，她同時也是新州第一位擔任全州公職的有色人種女性。

奧利佛家屬透過州長辦公室發表的聲明表示：「希拉不僅是傑出的公務人員，也是我們珍視的女兒、姊妹、阿姨、朋友，和英雄。她留下奉獻、服務、鼓舞人的精神，我們將記得她對新澤西人民的承諾，以及為提升社區的不懈努力。」

新州 新澤西州 非裔

上一則

保持野生狀態最好…北卡凱瑞官員呼籲 勿餵野生動物

下一則

全美宜居及工作州 新澤西排第3

延伸閱讀

4少數族裔女性 有望接新州副州長

4少數族裔女性 有望接新州副州長
新澤西州政府優惠補貼風電廠商 地方社團提告

新澤西州政府優惠補貼風電廠商 地方社團提告
新州初中生遭霸凌輕生 學區付910萬和解

新州初中生遭霸凌輕生 學區付910萬和解
新州副州長奧利佛病逝 享壽71歲

新州副州長奧利佛病逝 享壽71歲

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」