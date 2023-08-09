副州長病逝 新州將辦追悼會

新澤西州副州長希拉•奧利佛1日病逝，將成為是現代史上第一個在新州州議會供人瞻仰的人物。(美聯社)

新澤西州 副州長希拉·奧利佛(Sheila Oliver) 1日病逝，享壽71歲，州長墨菲(Phil Murphy)發言人宣布，奧利佛靈柩10日將置於翠登(Trenton)州議會大樓圓形大廳供大眾弔唁，11日轉移至埃塞克斯郡歷史法院大樓(Essex County Historic Courthouse)，喪禮將於12日在紐瓦克聖心聖殿主教座堂(Cathedral Basilica of the Sacred Heart)舉行。

儘管葬禮將私下舉行，但所有的追悼儀式將對公眾公開，奧利佛追悼儀式的更多細節將於接下來幾日公布。

奧利佛將會是現代史上第一個在新州 州議會供人瞻仰的人物。

葬禮期間與之後，奧利佛將由翠登的新州州警儀仗隊護送與陪同，11日轉由埃塞克斯郡警長辦公室的儀仗隊負責。

墨菲透過聲明表示：「當我們齊聚一堂為失去我們的家人與朋友奧利佛而共同哀悼的同時，我們將記住她作為改革者、開拓者所留下的傳奇。我們將一同紀念與慶祝她對所愛的州的非凡貢獻，表揚她對數百萬新州人的深遠影響。」

奧利佛是東奧倫治(East Orange)居民，在州眾議會擔任議員16年，其中四年被選為議長，也是第一名擔任該職的非裔 女性。

2017年奧利佛與墨菲搭檔當選副州長，成為第一位非裔女性副州長，並在2021年連任，她同時也是新州第一位擔任全州公職的有色人種女性。

奧利佛家屬透過州長辦公室發表的聲明表示：「希拉不僅是傑出的公務人員，也是我們珍視的女兒、姊妹、阿姨、朋友，和英雄。她留下奉獻、服務、鼓舞人的精神，我們將記得她對新澤西人民的承諾，以及為提升社區的不懈努力。」