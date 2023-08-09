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待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

費城房地產降溫 開發案暫停

編譯陳韻涵／綜合報導
聯準會的貨幣緊縮政策已讓許多開發案暫停。圖為費城一處房屋工地。(美聯社)
聯準會的貨幣緊縮政策已讓許多開發案暫停。圖為費城一處房屋工地。(美聯社)

利率上升，費城房地產熱潮停滯；市中心、大學城等地仍可看見建築吊掛懸臂，但不少建案已然停滯。

聯準會過去16個月的貨幣緊縮政策讓許多雄心開發案暫停，開發商改變規畫。

亞特拉建設集團(Alterra Property Group)取消大學城第42街和市場街路口的352戶大樓計畫。

亞特拉經營夥伴阿迪曼多(Leo Addimando)說，「42街與市場街的計畫停滯，綜合考量地價、造價、利率、開發案的債務資本稀有性和租金，其實並不划算。」

亞特拉並不孤單，「費城詢問報」去年夏季追蹤的計畫，如戈登伯格集團(Goldenberg Group)位於布羅德街(Broad St.)與九曲花街(Lombard St.)的468戶高樓尚未動土。

費城市中心的諸多建案都是在利率上升前規畫，而今借貸環境的挑戰性變高，但也不表示什麼都不蓋，而是可能永遠離不開「軟成本」階段，例如建造許可證遭撤銷，藍圖已畫好，但不一定會打地基。

費城高檔住宅保險公司Chubb房地產主任琳賽‧克里斯多福(Lyndsey Christofer)表示，「我們看到許多私人資金縮手，且看到更多計畫在動土前延遲，我們預期會出現更多。」

地區銀行人士在利率調升支出表示，沒有太大影響，但到了2022年底，許多銀行客戶轉趨保守。

紐約開發商德斯特集團(Durst Organization)已宣布「暫停」費城的主要計畫，另有諸多開發商發現許多已規畫好的建案花費超乎預期；目前看來，2022年看似穩妥的建案，一年後已不復如此。

就算開發商照計畫走，私下也坦言社區團體和城市規畫者分析的績效，將來幾乎不可能實現。

更慘的是，許多貨幣政策觀察員認為，美國經濟正步向衰退，這會迫使聯準降息；因此，部分開發商暫停擱置計畫，待成本降低後再重啟。

就費城而言，多家庭房型暴增，開發商可能無法從收租中實現獲利並清償貸款。

OceanFirst銀行的大費城區資深副總裁佛斯(Brad Fouss)說：「我已經幾個月沒看到新建案了，建案因為利率飆升，若要進入市場，線上已有許多物件，現在是暫停審視數字的好時機。」

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