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全美宜居及工作州 新澤西排第3

編譯尤寶琪／綜合報導
財經新聞網站CNBC日前公布「2023年美國十大宜居和工作州」名單，新澤西州名列第三。圖為新州旅遊勝地大西洋城。(美聯社)
財經新聞網站CNBC日前公布「2023年美國十大宜居和工作州」名單，新澤西州名列第三。圖為新州旅遊勝地大西洋城。(美聯社)

財經新聞網站CNBC日前公布「2023年美國十大宜居和工作州」名單，依據各州在生活質量、健康和包容性等因素方面，對各州進行排名，新澤西州名列第三。

雖然CNBC「2023年美國十大宜居和工作州」在很大程度上，是衡量用硬數據來衡量，像是每個州的犯罪、空氣質量、醫療保健和兒童保育品質等，但也考慮到一些較主觀的衡量標準，像是針對女性對其所在州墮胎法的看法。

名列第三的新州，在生活、健康和包容性方面總體得分很高，獲得A-的等級，且根據聯邦調查局(FBI)的犯罪數據，新州在安全方面也名列前茅，暴力犯罪率是全國最低幾州之一，並在包容性和在女性中針對支持墮胎法方面排名不錯，唯一可以有所改善的領域就是空氣品質。

名列第一的佛蒙特州，有著美國最好的空氣品質，全國最方便的托兒服務，且享有廣泛的反歧視保護，更是投票最容易的州，而若真要挑缺點，那就是在勞工的保護方面，相對較其他項較弱。

有「松樹之州」的緬因州排名第二，不但有著全國最低的犯罪率，在兒童保育和醫療保健方面也都很方便，並有著廣泛的反歧視保護措施；相較之下，空氣品質方面的表現就沒有那麼突出。

明尼蘇達州則是名列第四，作為全球知名妙佑醫療(Mayo Clinic，前譯馬友診所)的所在州，明尼蘇達州在醫療保健方面在全國排名第四，且在2023年將生育權編入法典並擴大了投票權，但在犯罪率表現上不盡理想。

空氣品質、醫療保健充足和犯罪率普遍較低等原因，讓夏威夷排名第五；但雖然夏威夷生活宛如天堂，但在托兒服務的選擇讓仍有限，生育權和投票權雖然受到保護，但仍有進步空間。

其他上榜的州還包括：俄勒岡州、華盛頓州、科羅拉多州、麻州和康乃狄克州 。

根據聯邦調查局的犯罪數據，新州暴力犯罪率是全國最低幾州之一。圖為新州霍布肯兩名員...
根據聯邦調查局的犯罪數據，新州暴力犯罪率是全國最低幾州之一。圖為新州霍布肯兩名員警在街頭巡邏。(美聯社)
根據聯邦調查局的犯罪數據，新州暴力犯罪率是全國最低幾州之一。圖為一名員警在沙灘巡...
根據聯邦調查局的犯罪數據，新州暴力犯罪率是全國最低幾州之一。圖為一名員警在沙灘巡邏。(美聯社)

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