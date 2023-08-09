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市長候選人收錢 新州高院判受賄

編譯陳韻涵／綜合報導

新澤西州高等法院日前裁定，角逐貝玉恩(Bayonne)市長選舉的前市議員傑森‧歐唐納(Jason O'Donnell)收取莫里斯鎮(Morristown)稅務律師馬修‧歐唐納(Matthew O'Donnell)的1萬元現金賄賂成立。

此案爭議點在於，51歲的傑森收受賄賂的時候，並不具備公務員身分，是否適用賄賂條款，而今新州高等法院裁決，賄賂就是賄賂。

新州檢察長辦公室2019年放長線釣大魚，2019年12月起訴傑森及其他四位候選人與官員，而後相關指控及法規是否適用傑森的長期法律戰開打。

角逐市長的傑森等五人都被指控收受稅務律師馬修的數萬元非法競選捐款和現金，馬修和傑森並無親屬關係。

馬修多年前以類似手法賄賂換取政府契約落網後，長期秘密與檢察官合作；他最終承認不當行為、篡改紀錄等罪名，目前正在等待宣判。

馬修這筆賄款的用意是，如果傑森勝選，他希望取得市府合約。

主審法官拉布納(Stuart Rabner)認定此案成立，交付審議。

法官在意見書中寫道，新州的賄賂條款適用「接受不當獲利的任何人」，包括在職者、勝選候選人、敗選候選人，且明定若此人如下級初審法院所認定，「不具行為能力」，不能當作辯護理由。 

傑森的律師表示，此法不適用傑森，他雖然是候選人，但還沒投票。 

法官則表示，「反賄賂的法規簡單明瞭，不支持辯方立場；如果候選人無法遵守貪腐承諾，賄絡法規也把收受現金換取未來表現的承諾視為犯罪行為。」

新州檢察長普拉金(Matthew Platkin)肯定這項裁決，指其「確認了我們向來所言：候選人不得收賄換取承諾為某人提供政府工作機會」。

普拉金表示，「政府貪腐是對我國民主的最大威脅，檢察長辦公室致力根除貪腐。」

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