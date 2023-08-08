新州醫療員加入便衣警 應對精神病患成效佳

新澤西州擴大辦理精神病患處理示範計畫，紐瓦克警察將與精神健康專家一起協助病患接受專業診療。(紐瓦克警局官網)

新澤西州 月初擴大辦理「共臻佳境」精神病患處理示範計畫，因應精神病案報警， 紐瓦克警察與精神健康專家一起回應，提高就診率。

過去，例如上月在紐瓦克賓州車站走投無路的某男性精神病患，會被警察強制送上救護車或送到精神病院，但在本計畫之下，精神健康專家配置在便衣警察隊伍裡面，順利說服該病患接受專業診療。

因為配屬專家到便衣警察隊伍的成效好，新州 政府決定擴大實施，讓警方更能因應精神病求救的911電話。本計畫自2021年啟動，目前已擴展到九個郡42城鎮。

通常有人看到行為怪異或企圖自殘或傷害別人的情況打911報警，穿著制服出動處理的警察，不見得有這方面的專業訓練，但今年6月起，紐瓦克貝斯以色列醫學 中心和羅格斯大學行為健康中心的專業人員，每周三天和紐瓦克及新澤西捷運局警察一起前去處理。

過去一個月，總共處理了80多起報案；紐瓦克公共安全處長弗瑞吉(Fritz Frage)說，警察和專家合作的辦法，很快就會擴展到市中心，那是精神健康問題較多的地方。

布魯京斯研究院報告說，新州的示範計畫，可以「改善警民關係，改變執法文化，對深受精神病症之苦的人，提供實質的幫助，堪當全國模範。」

州議會已撥款1000萬元，擴大實施。