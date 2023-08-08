賓州預算僵局結束 州長簽署455億元案

賓州州長夏皮羅簽署預算案，解開州議會長一個月的兩黨僵局。(Josh Shapiro推特帳號)

記者張聲肇／綜合報導

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)上周簽署455億元預算 案，終結了一整個月的議會僵局，承諾其中11億元若未經過兩黨協議，絕對不會動用。

州參眾議會原本已通過7月1日開始實施的新年度預算案，卻因為夏皮羅決定否決私立學校補助券預算而陷入僵局。共和黨 和不用公開捐款來源的社團，希望民主黨籍的夏皮羅不要否決這筆預算，但遭同黨議員反對，他最後還是動用了否決權。

夏皮羅說，賓州人民期待分裂的州議會兩黨共同為州民服務，通過這個「常識性的預算」，總算達成了「選民對我們的交代。」

共和黨議會黨團很不滿夏皮羅承諾編列私校補助券預算卻又反悔，仍願暫拋嫌隙，參議會多數黨領袖皮特曼說，「我們很願意為了改善全州的情況，按下『重開機』鍵，和他合作。我們一向主張，政府可以分裂，但不一定要因分裂而失靈也失能。」

夏皮羅承諾議會兩黨協議才動用的款項，包括學校心理輔導經費1億元、公共辯護人經費750萬元、住宅修理補助款5000萬元、提升最貧窮學區教學學生學業的經費1億元，和醫院緊急紓困款5000萬元。

皮特曼說，「今天對納稅人是很有意義的日子，因為我們實際會用掉的錢少於6月30日我們投票通過的總額。預算使用細節未出爐之前，這些經費都將深鎖在州政府的財庫裡。」

這11億元可能部分或全部都無法獲得州議會兩黨協議通過撥款；而未獲准動用之前，將一直深鎖州庫。

可以立即撥款的預算，包括7億公立中小學經費、1億1200萬改善州立公園及森林經費、及6600萬托嬰補助款。