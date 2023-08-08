4少數族裔女性 有望接新州副州長

新澤西州副州長希拉·奧利佛(Sheila Oliver)不幸於1日病逝，享壽71歲。州長墨菲將於近日內選出繼任者。(美聯社)

新澤西州副州長希拉·奧利佛(Sheila Oliver)不幸於1日病逝，享壽71歲，州長墨菲(Phil Murphy)將於45天內選出副州長繼任者，他有權獨自做決定，不需要通過州參議會的批准。

羅文大學(Rowan University)公共政策與公民研究所所長德沃金(Ben Dworkin)表示，奧利佛不僅是第一位非裔女性副州長，也是新州 第一位擔任全州公職的有色人種女性，因此墨菲若再度選擇一名少數族裔女性將在預料之內。

德沃金稱新任副州長任命案可能產生一些人事變動，奧利佛除了是墨菲的副手，同時還兼任新州社區事務廳負責人。

新任副州長可能如奧利佛一樣身兼兩職，或領導不同部門。

內部人士認為可能被墨菲任命為副州長的人選包括：

泰赫莎·威(Tahesha Way)：州務卿泰赫莎·威是墨菲2017年選舉獲勝後挑選的小內閣成員之一，她也是全國州務卿協會(NASS)主席。曾擔任行政法官、百賽克郡(Passaic County)委員會成員及主任、百賽克郡社會服務委員會特別顧問、新州高地水源保護與規畫委員會成員。

莎鳳達·桑特(Shavonda Sumter)：桑特自2012年以來一直是代表博根郡部分選區和百賽克郡的州眾議員 ，她身兼多職，自2022年起擔任新州非裔立法黨團(Black Legislative Caucus)主席，以及非營利組織「兒童援助與家庭服務」(Children's Aid and Family Services)主席及執行長。在健康照護領域也有諸多經驗。

布里特妮·廷伯雷克(Britnee Timberlake)：廷伯雷克是民主黨 的新星，自2018年開始擔任州眾議員，也是議會商業與經濟發展委員會主席。

伊莉莎白·莫遊(Elizabeth Maher Muoio)：財政廳長莫遊之前曾為州眾議員，曾擔任默瑟郡經濟發展與永續辦公室主任。

其他可能人選還包括州參議會多數黨領袖魯伊茲(Teresa Ruiz)、州眾議員雷諾茲-傑克森(Verlina Reynolds-Jackson)、州眾議員艾莉安娜·平托·馬林(Eliana Pintor Marin)、前民主黨國會候選人艾米·甘迺迪(Amy Kennedy)。