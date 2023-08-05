從河裡救起落水3子 新州42歲父親不幸溺斃

新澤西州 一名父親成功從河裡救起他的三個孩子後，自己卻不幸溺水身亡。

警方確認這名男子是42歲的卡馬里洛-喬盧拉(Rolando Camarillo-Cholula)，他將三個孩子救到安全地帶後，自己卻在薩默塞特郡(Somerset County)米爾斯通河(Millstone River)中溺水身亡。

卡馬里洛-喬盧拉來自南河市(South River)，警方稱，2日下午將近5時30分，薩默塞特郡檢察官 辦公室潛水隊(Somerset County Prosecutor's Office Dive Team)發現他的屍體。

下午2時15分左右，警方獲報稱位於紐約市 西南約43哩的富蘭克林科珀邁恩路和老喬治敦路之間的堅尼路(Canal Road)上有「一名男子落水，三個孩子在岸上」。警方趕到現場時，在河岸發現3名年齡分別為13 、11和8歲的孩子，但不見父親蹤影。

富蘭克林警方引述目擊者的話說，稍早前幾分鐘，這些孩子在水裡開始掙扎，卡馬里洛-喬盧拉找到辦法引導孩子們一一回到淺水區，但他自己為了救孩子而涉水，結果失去平衡。

據富蘭克林警方，孩子們當時在拉里坦河(Raritan Rive)一條39哩長的支流中游泳。

搜救人員花了將近三個小時才找到卡馬里洛-喬盧拉，有關單位正進一步檢視溺水遺體。

有關單位3日警告民眾，發生事故的河流及相關水域潛藏危險。

富蘭克林警察局透過書面聲明提醒居民，堤道、湖泊和所有水道可能隱藏著暗流、陡降的深水區，同時可能發生冷休克(cold shock)等危險，所以，戶外戲水的時候，務必查詢載明禁止區域和活動指南的標示。