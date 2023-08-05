非法街頭賽車興起 澤西市當局要嚴打

受到「玩命關頭」系列電影推波助瀾的影響，澤西市近幾個月興起非法街頭賽車的歪風，警方因此加強掃蕩與事前防範。(取材自澤西市警局臉書)

澤西市府當局向「澤西日報」(The Jersey Journal)透露，澤西市(Jersey City)警方正嚴厲打擊該市近幾個月興起的非法街頭賽車 活動。

公共安全部總監謝亞(James Shea)表示，過去一個月有50起街頭賽車通報。

自從三周前加強執法以來，街頭賽車顯然找到其他場所，這些賽車聚會出現於城市的各個邊陲地帶，包括新澤西收費高速公路(New Jersey Turnpike)下440號公路(Route 440)轉進185號公路(Route 185)的延伸路段、440號公路西側、1號及9號公路(Route1&9)南方，以及寬敞的停車場。

謝亞表示，強力執法的最大成果不是逮捕或沒收車輛，而是預先防止透過社群媒體組織的集會。

澤西市議員艾米·德吉斯(Amy DeGise)表示，她正與市議會合作，發起提案，讓警方能更容易處理街頭賽車聚會，澤西市基礎建設局(Jersey City Department of Infrastructure)計畫在區域周圍增加減速丘，防止街頭賽車活動。

街頭賽車的群眾大部分來自外地，從紐約甚至更遠的賓州 、康乃狄克州 前來。謝亞表示，雖然賽車迷的次文化存在已久，但「玩命關頭」(Fast and Furious)系列電影對這股風潮起了推波助瀾的效果。

5月澤西市警方在港口附近驅離100人的聚會後，向20幾人提出指控，其中大部分來自紐約和賓州。有些人包圍警察並跳上警車引擎蓋，造成部分損壞。

澤西市發言人金伯莉·瓦勒斯-斯卡爾喬內(Kimberly Wallace-Scalcione)稱，過去一個月，至少有11輛車，包括電動自行車被沒收。

謝亞和瓦勒斯-斯卡爾喬內表示，澤西市計畫尋求更嚴厲的懲處。謝亞說，傳票等處罰對於無視交通法規及「他們自身與他人安全」的次文化來說，並沒有效果。