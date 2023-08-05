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逃稅判緩刑3年、罰款 新州野林市長拒辭職

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州野林市市長拜榮。(取材自Wildwood Mayor Pete Byron官網)
新澤西州野林市市長拜榮。(取材自Wildwood Mayor Pete Byron官網)

新澤西州野林市(Wildwood)市長拜榮(Pete Byron)因2018年一筆4萬425元的收入未報稅，向法官認罪後，2日被判緩刑3年、罰款2萬1000元。但他不但不辭職，還說要「繼續當市長」。

鑒於拜榮說他因為壓力大才逃稅，法官凱倫‧威廉斯(Karen M. Williams)另外裁示他去看心理醫生。拜榮則為自己不該有的行為，向法官道歉。68歲的拜榮克當天站著聽女法官訓斥。

拜榮才剛了結一起官司，但麻煩還沒結束；當他正聆聽宣判的時候，新州檢察長辦公室宣布，大陪審團已起訴他和另兩位現任和前任市府官員偽造文件冒領健保補助款。

2017至18年間，拜榮任野林市府委員，監管稅務和財務部門業務時，在格勞斯特郡一家律師事務所兼差，截至2018年9月，總共支領了4萬425元薪水，但在年度報稅單上，卻漏列這筆收入。

聯邦助理檢察官奇爾尼(homas S. Kearney)說，拜榮長期擔任市政委員，不是不懂稅則的無辜納稅人，卻向政府交出「假造的報稅表」。奇爾尼說，那筆兼差收入占他當年收入的45%，報稅時漏列，顯然是故意的。聯邦調查員問拜榮為什麼逃稅，他答：「沒錢繳稅。」

他2020當選市長前，擔任市政委員查達近十年。他在法庭上向法官表示「慚愧」，絕不會再犯，又說「過去這一年，對我家人和我本人，都是很難過的一年。」

他的律師向法官提交29封信，都是地方仕紳、教會、慈善機構及朋友替他求情的信。

法官說，拜榮本應判處六個月徒刑，但他以現任市長身分受審並公開道歉，鄉里也支持他，故改判緩刑加罰款，應屬得宜。

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