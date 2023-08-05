逃稅判緩刑3年、罰款 新州野林市長拒辭職

新澤西州野林市市長拜榮。(取材自Wildwood Mayor Pete Byron官網)

新澤西州 野林市(Wildwood)市長拜榮(Pete Byron)因2018年一筆4萬425元的收入未報稅 ，向法官認罪後，2日被判緩刑3年、罰款2萬1000元。但他不但不辭職，還說要「繼續當市長」。

鑒於拜榮說他因為壓力大才逃稅，法官凱倫‧威廉斯(Karen M. Williams)另外裁示他去看心理醫生。拜榮則為自己不該有的行為，向法官道歉。68歲的拜榮克當天站著聽女法官訓斥。

拜榮才剛了結一起官司，但麻煩還沒結束；當他正聆聽宣判的時候，新州檢察長辦公室宣布，大陪審團已起訴他和另兩位現任和前任市府官員偽造文件冒領健保 補助款。

2017至18年間，拜榮任野林市府委員，監管稅務和財務部門業務時，在格勞斯特郡一家律師事務所兼差，截至2018年9月，總共支領了4萬425元薪水，但在年度報稅單上，卻漏列這筆收入。

聯邦助理檢察官奇爾尼(homas S. Kearney)說，拜榮長期擔任市政委員，不是不懂稅則的無辜納稅人，卻向政府交出「假造的報稅表」。奇爾尼說，那筆兼差收入占他當年收入的45%，報稅時漏列，顯然是故意的。聯邦調查員問拜榮為什麼逃稅，他答：「沒錢繳稅。」

他2020當選市長前，擔任市政委員查達近十年。他在法庭上向法官表示「慚愧」，絕不會再犯，又說「過去這一年，對我家人和我本人，都是很難過的一年。」

他的律師向法官提交29封信，都是地方仕紳、教會、慈善機構及朋友替他求情的信。

法官說，拜榮本應判處六個月徒刑，但他以現任市長身分受審並公開道歉，鄉里也支持他，故改判緩刑加罰款，應屬得宜。