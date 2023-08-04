撞死少年逃逸 費城警追查肇事駕駛

遭撞死的費城16歲少年麥克威廉斯。(取材自GoFundMe網站)

上周在費城 東北部，一名16歲少年騎著自行車，被一輛汽車撞上，緊急送醫還是不幸身亡，由於肇事者當場逃逸，因此警方和家屬呼籲大眾協助搜尋，為死者討回公道。

根據警方表示，上個月28日凌晨4時14分左右，16歲的麥克威廉斯(William "Billy" McWilliams)騎著自行車，行經伍德海泛(Woodhaven)和拜貝瑞(Byberry)十字路口時，被一輛汽車撞倒在地，送醫急救後，仍宣告不治。

根據報導，肇事者駕駛一輛深色道奇 汽車，車禍發生後立即逃逸，費城警察局副局長瓦諾雷(Frank Vanore)證實28日晚間，警方已經在布勞斯大道(Brous Avenue)和普林斯頓大道(Princeton Avenues)附近，尋獲一輛失竊的黑色道奇戰馬(Dodge Charger)汽車，但目前仍無法確定肇事者身份，因此正積極透過監視器畫面搜查車禍當時，坐在肇事車內的可疑人士。

至於麥克威廉斯意外身亡，令家屬悲慟萬分，79歲的祖父比爾(Bill McWilliams)坦言：「這是我們家族第一次受到重大打擊，多年來我們常相左右，共度快樂、歡笑和有趣的日子。」

祖父比爾和妻子芭芭拉(Barbara)攜手創辦聯合系統招牌公司(Allied Sign Systems)，歷經三代人經營，成為費城當地知名的專業招牌承包商。

祖父也透露死者生前，喜歡玩滑板和騎自行車，偶爾會前往家族企業打工，個性堅定且孜孜不倦，在校成績優異，祖父難掩悲痛表示：「他的本質就是一個非常好的孩子。」祖父1日接受媒體訪問時還透露，車禍發生時，麥克威廉斯正在去探望女友的途中。

面對孫子驟然離世，祖父決心要為死者討回公道，他強調：「我對肇事者深感憤怒，我希望此人會被警方逮捕，為了大家的安全，也為大家好。」同時費城警局也呼籲民眾提供線索，以便早日破案。