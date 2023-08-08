我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

20屆美國華裔小姐競選完美落幕 冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡

本報訊
第20屆美國華裔小姐競選完美落幕，冠軍劉曉菲，亞軍張盈盈，季軍黎康怡。
第20屆美國華裔小姐競選完美落幕，冠軍劉曉菲，亞軍張盈盈，季軍黎康怡。

由美國華裔小姐選美會主辦、TVB(USA)及康州金神大賭場協辦、麗興恆生集團董事冠名贊助的第二十屆美國華裔小姐競選總決賽，於7月29日在金神宴會廳隆重舉行。經過激烈的角逐，本次競選結果由劉曉菲奪得冠軍，亞軍是張盈盈，季軍是黎康怡。

比賽環節首先是晚裝和自我介紹，佳麗們著雍容華貴的晚裝出場，向現場觀眾和評委做自我介紹。隨後是泳裝問答與旗袍展示環節，上述環節結束後產生晉級決賽的五強，分別是劉曉菲、黎康怡、李莞然、梁瀟、張盈盈。本次競選最終由5號劉曉菲奪得冠軍，10號張盈盈奪得亞軍，7號黎康怡奪得季軍。其它獎項還包括：友誼小姐9號梁瀟、網上最受歡迎獎6號張婉婷、最上鏡小姐獎5號劉曉菲、完美體態獎10號張盈盈、最佳晚裝演繹獎7號黎康怡、最佳才藝獎7號黎康怡、最佳旗袍美態獎10號張盈盈。

晚會邀請香港影視紅星鄭嘉穎擔任特別表演嘉賓，由TVB藝人余思霆、2007年季軍劉懿與周明擔任司儀。今年適逢美國華裔小姐競選20周年的大日子，選美會特別邀請歷屆20多位選美佳麗登場與觀眾互動，並由首屆冠軍劉美誼獻唱「終身美麗」，大家在台上感觸良多。

總決賽現場氣氛熱烈，佳麗們演出精彩，觀眾在鄭嘉穎握手環節紛紛爭相拍照、瘋狂喝彩。兩個半小時的比賽流程緊湊，演出圓滿成功！

選美會表示：「光輝廿載，生生不息」，風雨中成就今天的美國華裔小姐選美會，從2002以紐約為基地，到2023年已邁進第二十個年頭，與時代並進但不忘初心，「造就明日之星」。主辦方不單希望這個文化事業給大家帶來歡樂和喜悅，同時也致力於促進少數民族文化傳承、國際文化意識和帶來正面的社會意義。

美國華裔小姐選美會緊跟時代步伐，不但希望給觀眾帶來歡樂，把文化傳承下去，也希望在美國的華裔女生擁有一個平台去展現她們的美麗、勇氣、學識、才華、自信等，同時展示出女性的風采和魅力，不再局限於傳統角色。

本屆選美總決賽評審是康州金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton、麗興恆生集團副總裁Katty Lau、時裝設計師麥葉素珍、美國紐約華人總商會會長徐家鵬、2012年美國華裔小姐冠軍李思禹、軒尼詩私人客戶經理Kathy Chan以及Kulu甜品創始人兼首席執行官Jayson Chong。

華裔 華人 香港

上一則

德州1塗料工廠發生爆炸及火災 1人受傷

下一則

華府「華埠掃街日」 中華會館熱烈響應

延伸閱讀

美國確保貨源 蒙古總理允兩國合作開採稀土

美國確保貨源 蒙古總理允兩國合作開採稀土
巴菲特看美國遭惠譽降評：不擔心 但有理由擔心

巴菲特看美國遭惠譽降評：不擔心 但有理由擔心
共和黨總統初選 眾家候選人不約而同主打中國威脅

共和黨總統初選 眾家候選人不約而同主打中國威脅
布林肯邀王毅訪美 中國外交部：願意繼續溝通

布林肯邀王毅訪美 中國外交部：願意繼續溝通

熱門新聞

費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
賓州州際公路發生巴士與汽車相撞事故，(美聯社)

賓州州際公路巴士與汽車相撞後翻覆 3死多傷

2023-08-07 10:00
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪