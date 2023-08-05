主恩堂「更新的人生」培靈會激勵人心

主恩堂培靈會詩班獻唱「生命中的雲彩」

位於帕西派尼的主恩堂7/28-7/30 的培靈會已圓滿結束，三天四場的聚會共有五百多人次參加。講員黃子嘉牧師以他牧會及傳道六十年的經驗，用深入淺出的方式闡述上帝如何更新我們的生命，讓我們的人生可以充滿信望愛過得更有意義，使會眾得到很大的激勵。

黃牧師首先分享聖經中屬靈偉人摩西一生的經歷，見証神如何更新原本性格自傲剛烈的摩西成為一個謙卑溫柔合神使用的人。在摩西120歲的年日裡，前40年在皇宮長大，一帆風順，享盡榮華富貴，卻因一時衝動殺了人，後來逃到曠野牧羊40年，在困苦磨練中他認識了神，也認識了自己，生命得到完全的更新，成為神忠心的僕人，被神大大的使用。後面的40年神呼召摩西帶領以色列 百姓過紅海出埃及，脫離痛苦奴役的生活，神並在西乃山上頒佈「十誡」，給了我們為人處事最高的準則。

黃牧師説摩西過紅海的奇蹟証明只要信靠，凡人不能，靠神都能，因為神是又真又活，自有永有，聖潔公義，慈愛憐憫，又有恩典的神。萬物皆為神所造，萬有都本於祂也歸於祂。神愛世人，為救贖我們賜下獨生愛子耶穌為我們捨命上十字架，用寶血洗淨我們的罪，是天父大愛的彰顯。

他引用聖經：「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。」（約翰一書3:16）「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」（約翰福音13:34）

使徒保羅被神光照後洗心革面熱心傳講福音，他寫了十三本褔音書信，成為後人學習的榜樣。保羅詮釋「愛的真諦」：「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂， 不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡。不喜歡不義，只喜歡真理； 凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息⋯⋯。」（哥前13:4-8）。

黃牧師又説「信心引進天堂、盼望預嘗天堂、 愛心就是天堂。」他引用聖經：「萬物的結局近了。所以，你們要謹慎自守，警醒禱告。 最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。」（彼前4:7-8）。最後他勉勵會眾要遵守神的誡命，活出愛，凡事榮神益人，使生命充滿神的榮光！