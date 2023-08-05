RWJUH醫院被授予2023健康公平關懷服務大獎

左起:鄒興睿Stephanie Zou, MA, Regional Director, Community Specific Medical Program多元族裔部區域主任; Franck Nelson, AVP, Health Equity健康公平部助理總裁; and Melissa Hernandez, MSN, RN, FNP-BC, Director, Health Equity & Breast Care Connection健康公平部及乳房健康主任共同在西雅圖全美醫院峰會上領獎。

羅伯屋強生大學醫院（簡稱RWJUH)美國醫院協會(American Hospital Association - AHA) 授予2023年健康關懷公平服務大獎（Carolyn Boone Lewis Equity of Care Award）並在西雅圖舉行的2023美國醫院協會年度高峰會上接受了該獎項，全美囯只有三家醫院獲得該獎項。

羅伯屋強生大學醫院RWJUH是羅伯森巴拿巴斯醫療系統下所屬的一家醫院，被授予這項健康關懷公平服務獎是因爲該醫院建立的醫療健康公平部門，消除了醫護服務系統及其所服務社區的結構性障礙而被選為醫療健康公平獎新晉獲獎醫院。RWJUH加強向當地各社區提供公平為各社區和病患提供了以人爲本並注重文化敏感的的醫療服務，培養並建立公平和包容的醫療健康環境及文化，RWJUH通過諮詢委員會，社區活動和多種外展宣傳工作，以及和各界聯係所建立的社區關係，幫助社區病患反饋相關的醫療需要。

卡羅琳•布恩•劉易斯公平關懷獎是對醫院和醫療保健系統在促進所有患者護理公平以及傳播經驗教訓和實現多樣性、包容性和健康公平方面取得的進展所做的傑出努力的年度表彰。劉易斯是第一位擔任美國醫院協會董事會主席的非裔 美國人和第一位醫院受託人。

“我們的團隊通過識別和消除障礙，努力增加社區獲得基本醫療保健服務的機會，對此我們感到非常自豪，我們很榮幸獲得美國醫院協會頒發的這一享有盛譽的獎項。” RWJUH President 總裁Alan Lee表示：“消除醫療保健差異需要對醫療服務進行系統性變革，並有勇氣解決我們多元化社區所面臨挑戰的根本原因。我們將繼續加強我們的醫療保健服務系統的公平性，確定需要改進的領域，並與我們的各個合作夥伴合作，以更好地為我們的患者和社區服務。”

RWJUH 和羅格斯羅伯特伍德約翰遜醫學 院 (RWJMS) 有著共同的願景，即通過提供以人為本的護理和包容、公平的多元化勞動力文化來改善他們所服務的社區的健康。RWJMS醫學院院長 Dr. Amy P. Murtha說“通過敞開擁抱多樣性和培育包容性文化，我們才能實現改善所有人健康和福祉的使命。”

RWJUH 與 RWJMS 合作，於2022年成立了公平/人口健康指導委員會，以幫助改進種族、民族和語言 (REaL) 以及性取向/性別認同 (SOGI) 數據的收集。該計劃的重點是改善全面的真實電子健康記錄數據。此外，還建立新澤西州 PROUD 性別中心，確保對 LGBTQ+社區進行文化敏感的護理，提供激素療法和其他治療模式，有助於實現更公平的護理結果。

此外，RWJUH和RWJMS與社區合作夥伴和Rutgers Eric B. Chandler Health Center 健康中心密切合作，該中心是一家聯邦指定的健康中心，由醫學院和社區委員會聯合運營，幫助傳統上從急診科接受初級護理服務的患者獲得健康中心的全面護理。該模式已擴展到包括產後和新生兒護理，以確保所有服務在出院後的規定時間內得到適當協調。RWJUH 的健康公平團隊Health Equity還提供乳房護理轉介、篩查、語言支持服務、醫療預約、出院電話和導航服務等。這些服務是通過由多語言健康導航員組成的專門社區醫療項目提供的。包括華人 醫療服務部，西語裔醫療服務，非裔醫療服務部，社區醫療服務部以及多元化，公平和包容性團隊等相關醫療服務部門，華人醫療服務部更是走在多元化，包容公平健康醫療服務的前列，已經服務華人社區超過12年。常年來為社區提供全方位的醫療服務，健康教育講座，醫療常識及醫院和醫生各種最新服務的介紹，同時支持社區各項活動，為老年中心，中文學校及各大社區組織提供醫療服務與支援，為醫院和社區架設起了一座方便就醫的橋梁，並創立了“一站式”醫療服務，解決病患在語言，交通，約診等方面就醫難的問題，並和社區健康機構，家庭醫生，專科醫生等建立聯係，推廣預防性常識，癌症 篩檢等等，讓就醫不在繁瑣，也讓民衆更加重視健康，不在諱疾忌醫，及早發現及早治療，讓大家擁有更健康的生活。華人醫療服務專綫：732-023-5057