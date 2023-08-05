本期推薦—異域美食 馬泰小館CoCo椰子林

在新州 就可以品味正宗的馬泰風味美食是件很美妙的事。馬泰美食多用檸檬、辣椒、咖喱、椰子等材料烹飪，口味以酸、辣、甜為主，菜餚充滿著濃鬱的異域風情。喜好美食的華人 朋友們一定不要錯過COCO椰子林，換換口味來滿足你多變的味蕾？

經營多年的新州老牌餐廳COCO椰子林曾被DAILY NEWS，THE NEW YORK TIMES, CHANNEL II NEWS相繼報導，以親民的價格，優質的服務和特色好吃的東南亞 美食吸引著新州的食客們。店老闆來自馬來西亞，一直從事餐飲業幾十年，本著誠信為本的原則和熱情的服務，深深地贏得大家的喜愛。

CoCo椰子林供應各款正宗馬來和泰國 小食，各式煲仔麵飯及飯後怡情甜品和飲品。店家特別推薦椰林小食沙爹系列，香烤豬扒，椰子林豆腐，正宗蝦麵，酸菜魚頭米粉，海南雞（精選走地雞），軟殼蟹，牛仔骨，乾炒銀針粉，鐵板豆腐......歡迎您逐一品嘗。

CoCo椰子林最大特色之一就是咖喱系列所用的香料均從馬來西亞進口，味道正宗，濃鬱香稠。乾咖喱牛肉和咖喱牛腩煲都是大家非常喜歡的菜。馬來西亞的咖喱中會加入一些椰漿來調味，這樣做出來的咖喱菜有一種獨特香味，加上肉質軟爛香味濃郁的牛腩，讓您越吃越過癮，回味無窮。

香烤豬扒您也一定不要錯過，精選上等的新鮮豬扒經秘製入味後，再經烤製，火候掌握的恰到好處，一上桌就被一掃而空。鐵板豆腐所用的豆腐均是店內手工自製而成，加上用鮮魚做成的配料，味道獨一無二讓您食而不忘。

椰子林為方便大家外賣取餐特設Drive-Thur視窗。現在掃碼訂餐輸入Coupon Code:CoCo15 可立享首單15%OFF，歡迎惠顧。電話：732-777-1300、732-777-1301；地址：1803 Lincoln Hwy(Route 27) Edison, NJ 08817；週三休息；網址: www.cocoasiancuisine.com