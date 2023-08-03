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新澤西州政府優惠補貼風電廠商 地方社團提告

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州計畫擴大風力發電，卻被指州政府「獨厚一家企業」挨告。(路透)
新澤西州計畫擴大風力發電，卻被指州政府「獨厚一家企業」挨告。(路透)

新澤西州政府立法以數百萬元稅務優惠補貼風電廠商，兩地方社團以「獨厚一家企業，違背州憲法」為由提告。

丹麥Ørsted公司與新澤西簽約，在大西洋城外海建立｢海洋風力1號電場｣，「保護新澤西海岸」和「保衛布里甘廷海灘」兩個非營利組織認為，補貼這家外國公司的錢，大可用來優惠本地用電戶，給了一家廠商，形同增加本地用戶的電費負擔，於是到首府翠登高等法院提出訴訟。

州長墨菲簽署風電法案時說，這是讓本州風電計畫能夠進行下去的唯一辦法，也可以保住相關的就業機會。

原告的律師艾夫然( Bruce Afran)說：「在新澤西，獨厚一家公司的法律，通常都屬違憲。」

新澤西州政府和Ørsted同列被告。有幾名海洋市市民和一名商人加入原告行列。

州長辦公室和州議會上下兩院民主黨黨團都不願就此訟案表示意見。

被告公司也不願針對訟案表示意見，但說會和當地社區合作開發「海洋風力1號」電場，致力支持新澤西的乾淨能源目標，替新澤西州帶來高薪就業機會及本地投資，促進新州經濟發展。

Ørsted預計將建立98個風力發電機座，發電量足以供應38萬戶用電。

墨菲在施政報告中，承諾讓新州在2035年前，達成100%乾淨能源的目標，對抗氣候變遷，同時引進新的能源行業。風力1號電場是達成目標的第一步，非盡速踏出不可。

原有的風電開發計畫因供應鏈、烏克蘭戰爭和通貨膨脹等問題，成本大增，不額外立法促進，更難以實施。官員說，新州不提供稅務抵減，別州會提出更優惠的條件。

墨菲說，要替本州帶來數萬個有工會保障的工作職位，和數十億元沿海風電投資，這是｢數代難得｣的好機會。

共和黨州參議員特斯塔(Mike Testa)說，許多風電廠商都在哀求政府拯救，可見風力發電沒有巨額公家補貼，根本行不通。

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