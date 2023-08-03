新澤西州博根郡創校108年天主教女子中學 熄燈

新澤西州博根郡天主教聖母無染原罪中學在創校108年後，已於日前關閉。(取材自臉書)

新澤西州 博根郡(Bergen County)天主教聖母無染原罪中學(Immaculate Conception High School)日前舉辦歡送會，吸引300名師生與校友響應，告別創校108年的女子中學。

位於博根郡洛迪鎮(Lodi)的女中校園，教室內有無數獎盃，走廊上則有許多激勵女性的字句，其中一張壁報寫著，「她相信她可以，所以她做到了」。

前生物老師梅蘭妮亞 ‧麥蓋瑞(Melanie McGarry)說：「這不只是一所學校，這是一個家庭，她們如家人般尊重、對待彼此。」

新州 曾有多間繁榮的天主教學校，但許多學校先後熄燈，聖母無染原罪中學成為最新例證，該校由聖費利克斯姐妹會(Felician Sisters)經營，校規與天主教教條密不可分。

幾十年來，新州乃至全國的天主教學校面臨新生人數減少帶來的沉重財務負擔，米德鎮(Middletown)的天主教預備學校Mater Dei Prep成立61年後，於2022年6月倒閉，該校校長宣布閉校時表示，2014年到2022年的八年期間，學生人數驟降逾50%。

聖母無染原罪女中的最後一個班級的136名學生今年6月畢業，該校因為學生減少和財務挑戰而關閉的決定，讓部分校友備感震驚。

1977年畢業的暢銷作家洛林‧艾許(Lorraine Ash)說：「這個消息太令人震驚了。」