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普林斯頓大學畢業生2021年衝撞國會 認罪

記者張聲肇／綜合報導
普林斯頓大學畢業生吉伯森(圓圈者)，承認2021年1月參與國會暴亂。(聯邦法院檔案)
普林斯頓大學畢業生吉伯森(圓圈者)，承認2021年1月參與國會暴亂。(聯邦法院檔案)

5月30日從普林斯頓大學畢業的吉伯森(Larry Giberson)2021年初參與衝撞國會，遭檢方以六項罪名起訴，31日向法庭認「騷擾秩序」罪，11月將到華府聯邦法院聆聽宣判。

根據「普林斯頓人日報」，現年22歲的吉伯森畢業時，不但獲得政治學學士，還獲得品學兼優獎和公共服務獎，以及法文成績優秀獎。

他曾住在史達佛德鎮，2019年畢業於新澤西州海洋郡南區高中；遭起訴時，住在孟莫斯郡廷頓瀑布鎮。今年3月14日，才因國會暴亂案被捕。6月初，他告訴普斯斯頓校報，校方不曾為本案和他接觸。

當時，他透過普林斯頓人報表示，「此刻我正進行我個人最熱切的人生計畫，暫時放空自己，為人生此一篇章找尋確定的結論，再繼續前行」。

檢方指出，吉柏森兩度領先衝撞國會警察，其中一次撞倒防守隧道口的警察。根據錄影紀錄，當天下午3時左右，一名警察在門口被群眾衝倒，另一名警察被從隧道拖出來的時候，吉柏森就在現場。

聯邦調查局(FBI)說，吉伯森領頭高喊「把他們拖出去！」沒人跟著喊，於是替拿武器和辣椒水噴射槍對付警察的暴民加油，一直在這激烈衝突的地段，待了約一小時。

調查人員運用普林斯頓大學網站和Instagram等社群媒體，包括專門指認那場暴動嫌犯的「叛亂獵捕人」(Sedition Hunters)組織提供的照片，確認吉柏森在暴動現場。

FBI調查員在他律師面前問他，「是否就是國會提供的照片中的人」，他承認是。他現在的律師是伯恩翰(Charles Burnham)。

他被逮捕的理由是「嚴重擾亂秩序」，檢方以「在管制區施展肢體暴力」等罪名起訴他。

普林斯頓大學畢業生吉伯森(圓圈者)，承認2021年1月參與國會暴亂。(美聯社)
普林斯頓大學畢業生吉伯森(圓圈者)，承認2021年1月參與國會暴亂。(美聯社)

新澤西州 FBI 社群媒體

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