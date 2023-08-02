巨無霸黎巴嫩三明治 現身賓州嘉年華

賓州黎巴嫩地區博覽會上周登場時，大批志工合力製作一個長150呎的巨大三明治，用於募款活動。(美聯社)

賓州 的黎巴嫩地區博覽會(Lebanon Area Fair)上周登場時，會場中央當晚出現一個巨大的黎巴嫩博洛尼亞三明治(Lebanon bologna sandwich)，這個長150呎的三明治號稱是全球最大黎巴嫩博洛尼亞三明治。

黎巴嫩博洛尼亞是半乾牛肉香腸，經醃製、煙燻和發酵，以其獨特且強烈的煙燻風味著稱。

這場活動25日晚在黎巴嫩舉行，巨大三明治由大批志工合力製作而成，這些志工自詡為「博洛尼亞警衛」(Bologna Security)。

每一呎的「咬一口」贊助費用為100元，募款總額將捐給黎巴嫩谷(Lebanon Valley)的黎巴嫩郡基督教事工(Christian Ministries)，協助費城 西北部約72哩處的黎巴嫩郡缺糧民眾。