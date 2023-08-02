巨無霸黎巴嫩三明治 現身賓州嘉年華
賓州的黎巴嫩地區博覽會(Lebanon Area Fair)上周登場時，會場中央當晚出現一個巨大的黎巴嫩博洛尼亞三明治(Lebanon bologna sandwich)，這個長150呎的三明治號稱是全球最大黎巴嫩博洛尼亞三明治。
黎巴嫩博洛尼亞是半乾牛肉香腸，經醃製、煙燻和發酵，以其獨特且強烈的煙燻風味著稱。
這場活動25日晚在黎巴嫩舉行，巨大三明治由大批志工合力製作而成，這些志工自詡為「博洛尼亞警衛」(Bologna Security)。
每一呎的「咬一口」贊助費用為100元，募款總額將捐給黎巴嫩谷(Lebanon Valley)的黎巴嫩郡基督教事工(Christian Ministries)，協助費城西北部約72哩處的黎巴嫩郡缺糧民眾。
賓州媒體PennLive報導，「博洛尼亞警衛」為了製作這個巨無霸三明治，用掉600片切片普羅沃洛內起司(provolone cheese)、1200片半糖和原味的塞爾茲黎巴嫩博洛尼亞香腸(Seltzer's Lebanon Bologna)，製作成900個三明治，或相當於每呎六個三明治。
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