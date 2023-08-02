新州老人阿茲海默症發病率 全美第6高

阿茲海默症 (Alzheimer's disease)會慢慢破壞記憶、思維和語言，病因仍有許多未知數，而據聯邦疾病防治中心(CDC)，截至2020年估計有580萬國人患有阿茲海默症；2021年該病症是全國第七大死因。一項新的研究顯示全美各州長者的阿茲海默症患病比例，其中新澤西州 排名第六。

新州媒體NJ.com報導，該州65歲或以上的居民估計有12.3%患有阿茲海默症。馬里蘭州以12.9%的比例居冠，其次是紐約州的12.7%；密西西比州、佛羅里達州、路易斯安納州則列三至五名。研究發現，東北部和東南部地區的阿茲海默症發病率較高；發病率不到雙位數的僅有阿拉斯加州、蒙大拿州、愛達荷州、佛蒙特州、懷俄明州。

羅格斯大學(Rutgers University)腦部健康研究所的「Herbert and Jackeline Krieger Klein阿茲海默研究中心」主任比里博士(Michal Schnaider Beeri)表示，新澤西州有超過18萬5000人患有阿茲海默症。她指出，新州排名靠前的原因主要有二，首先是85歲以上長者數量較高，這是病症好發的年齡段，患病率約為五成；其次與其他州相比，女性患病率略高。

種族似乎也是因素之一，研究人員之一的達娜(Klodian Dhana)表示非裔患阿茲海默症的風險比白人高2.5倍。

這項研究可作為哪些地區最需要阿茲海默症治療資源的參考。比里博士說，可以將服務和資源分配到85歲以上人口集中的地區，通常約一半患有該症或其他失智 症。此類服務包括提供更多專精於失智治療、照護的行為神經學家或老年精神醫學醫師，以及更多的護理服務、參與研究的機會。