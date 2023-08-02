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新州初中生遭霸凌輕生 學區付910萬和解

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州學生瑪洛莉‧葛洛斯曼2017年遭霸凌而自殺案，學區將以910萬元與家屬和解。(GoFundMe網站)
新澤西州學生瑪洛莉‧葛洛斯曼2017年遭霸凌而自殺案，學區將以910萬元與家屬和解。(GoFundMe網站)

新澤西州洛克威鎮學區(Rockaway Township School District)學生瑪洛莉‧葛洛斯曼(Mallory Grossman) 2017年因受不了同學多次網路霸凌而自殺，得年12歲，她的父母對學區提起民事訴訟，現在學區將支付910萬元，與葛洛斯曼的父母和解。

「NJ.com」報導，代表葛洛斯曼一家的律師納格爾(Bruce Nagel)表示，學區已同意付錢，與黛安及謝特‧葛洛斯曼(Dianne and Set Grossman)夫妻和解。

納格爾表示，本案達成和解，代表就處理這種本可避免的悲劇，又邁進一步；他希望整起事件能向全國各學校釋出清晰訊息，就是必須保護孩子們，免於遭受駭人的校內霸凌。

納格爾表示，在新州史上，本案是和解金最高的霸凌案例。

瑪洛莉的悲劇曾登上全國新聞，她的父母為此還創辦「瑪洛莉軍」(Mallory's Army)這個反霸凌基金會；他倆的努力還促使墨菲(Phil Murphy)州長2022年簽字立法，加強新州反霸凌規定。

納格爾表示，墨菲州長的那條法律提供很多亟需的保護給孩子們。

2017年，瑪洛莉就讀「柯柏蘭中學」(Copeland Middle School)六年級，同班同學用一大堆簡訊、Instagram貼文以及Snapchat訊息攻擊她，她在同年6月14日為此輕生。

那些學生寫得很惡毒，有人稱她為失敗者，嘲笑她沒朋友，還有一人露骨寫道，「妳怎麼不自殺？」

瑪洛莉父母控告學校一再疏於保護她，沒遵守反霸凌法，他們多次求懇也未有回應。校方建議瑪洛莉別到午餐室吃飯，改到輔導室去，以避開騷擾她的人，但騷擾者逼她去抱他們，為了妥協她做了，但最後，那位熱愛體操及啦啦隊活動的女生還是自殺。

霸凌 學區 新州

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