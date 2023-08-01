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大費城僑學界換屆選舉 黃偉星接棒 榮膺新任秘書長

費城訊／圖文：彭林
參加換屆選舉的僑學界共同主席們合影。前排左5-6為新任秘書長黃偉星、卸任秘書長張天晨
參加換屆選舉的僑學界共同主席們合影。前排左5-6為新任秘書長黃偉星、卸任秘書長張天晨

7月23日，大費城僑學界聯席會議（下簡稱“僑學界”）在美東深圳總商會會所舉行2023-2024年度秘書長選舉。現任秘書長張天晨任期屆滿，經大費城僑學界共同主席以公平、公正、公開的民主方式，無記名投票選出崇正會會長黃偉星當選新一屆僑學界秘書長，繼續為大費城僑學界華人社區服務。

選舉會議在友好的氣氛下舉行。張天晨表示，自僑學界成立以來，一直秉承公正和公開的原則，並介紹了嚴格的選舉流程和規則。候選人黃偉星、李永華各自陳述了自己的競選主張，為自己拉票。候選人任鋼因故宣佈退選。

經過了投票和唱票的流程後，黃偉星獲得了18票，李永華獲得10票。黃偉星成功當選為僑學界新一任秘書長。

7月31日，崇正會假太湖酒家舉行答謝宴會，感謝社會各界及各位共同主席對本會會長黃偉星的支持及信任。黃偉星擁有三十多年的社團工作經驗，現任崇正會會長，曾任東安公所主席、費城安良工商會會長、紐約大鵬同鄉會會長，同時多年擔任福克斯蔡斯癌症中心(Fox Chase Cancer Center)顧問，是該中心唯一的華裔顧問，也是費城國寶銀行、恆星批發公司、恆豐貿易公司創辦人之一等，為商界、僑界的繁榮昌盛立下悍馬功勞。他表示，在今後的工作中，將繼續與大家「共商、共獻、共用」，以和諧共進為宗旨，為僑社服務。堅決支持中國和平統一大業，發揮海外華人華僑的作用。同時，推動僑學界發揮重要的社區力量，積極融入美國主流社會，為僑胞爭取更多權益，增進中美兩國文化交流，為僑學界的團結、和諧、穩定與發展做出新的努力與貢獻。

僑學界成立於2005年，在各屆秘書長和共同主席們的努力下，成為美東地區華人華僑的顯著力量。僑學界每年組織中國國慶遊行和春節聯歡團拜等活動，得到各社團積極響應，推動祖籍國和僑居國的友好發展，樹立華人良好形象。

費城 華人 投票 癌症 華裔

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