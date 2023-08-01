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新州逮捕18黑幫成員 1人在逃

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州警方上月在珀斯安博伊市強力掃蕩街頭幫派「騷男黑手黨」，逮捕了18名幫派分子，目前已因販賣毒品、槍枝等罪名被起訴。(路透)
新澤西州警方上月在珀斯安博伊市強力掃蕩街頭幫派「騷男黑手黨」，逮捕了18名幫派分子，目前已因販賣毒品、槍枝等罪名被起訴。(路透)

新澤西州檢方上周表示，上月20日在珀斯安博伊市(Perth Amboy)逮捕的「騷男黑手黨」(Hot Boys Mafia)18名幫派分子，已因販賣毒品、槍枝等罪名被起訴，另一人在逃，該幫派曾多次與城內敵對幫派暴力爭奪地盤。

新澤西州檢察長辦公室指出，檢方偵辦10個月，19名被告中的18人，是在6月20日於珀斯安博伊三個不同地點被捕，其中包括三名青少年。目前還有一人尚未落網。

調查員同時查獲9000元現金、13磅大麻、一把9毫米手槍、幾磅假藥、數百支大麻電子菸管、多箱藥片、子彈及分銷毒品所用的包裝材料。

檢方表示，這批毒品裡有古柯鹼，該幫派利用珀斯安博伊市一棟集合住宅做為販毒場所，也透過社群軟體如Instagram、Telegram銷售。

新州官員表示，喬治亞州檢警也參與本案調查，2022年8月三名該幫派成員前往喬州買槍，再運回新州。

檢警表示，騷男黑手黨至少曾三次攻擊敵對幫派；第一次發生在2022年4月26日，五人強奪一敵對幫派份子的汽車；2022年10月11日，該幫派有數人持斧頭攻擊「崔尼塔里歐斯」(Trinitarios)街頭幫派的一名角頭。最近一次是今年4月12日，騷男黑手黨成員騎越野機車包圍一輛汽車，用頭盔及拳頭把駕駛人打到不省人事。

州檢察長辦公室表示，被捕的騷男黑手黨分子中，年紀最大的是57歲，幫派老大是29歲的保利諾(Domingo Paulino)；二把手叫埃斯特維茲(Adonis Estevez)，此人尚未落網，另外，29歲的高梅茲(Henderson Gomez)也是幫內高層。一干人等均被控敲詐勒索、販毒等許多罪名。

幫派 新澤西州 毒品

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