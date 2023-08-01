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大洋城前警佐性虐待未成年少女 判囚5年

編譯徐薏茹／綜合報導
涉嫌性侵及暴力攻擊未成年少女的前新州大洋城警局警佐勞斯。(大洋城警局臉書)
涉嫌性侵及暴力攻擊未成年少女的前新州大洋城警局警佐勞斯。(大洋城警局臉書)

一名前大洋城(Ocean City)警佐兼地方青少年運動教練近期承認性虐待一名未成年少女多年，上周被判刑五年，將在新澤西州監獄服刑。

據五月岬郡(Cape May County)檢察官辦公室的聲明，來自馬莫拉(Marmora)、現年52歲的勞斯(Tyrone Rolls)於2021年4月被控嚴重性侵害罪、兩項公務不當行為(official misconduct)、一項危害未成年人安危、以及嚴重襲擊家暴受害者罪。被告在3月透過認罪協議，承認危害未成年人安危，換取監禁。同時，他被命令不得再與受害者接觸，並登記為性罪犯，未來禁止從事公職。

勞斯從1996年起在大洋城警察局任職。根據指控，2016年受害者還在大洋城高中就讀10年級時開始受到勞斯侵犯，犯案地點包括家中、巡邏車內，受害者當時年僅15歲。

據報導，勞斯與受害女高中生於年初發生爭執，勞斯動手毆打受害者，將她擊倒撞地，受害者表示她在地上躺著不敢起身，擔心再度被毆打；受害者稱她之前曾受腦震盪，懷疑這一次攻擊造成另一次腦震盪。

當月稍晚，受害少女提供正式聲明給警方，指控勞斯性侵與暴力攻擊，幾周前警方稱他們已獲知勞斯與受害人的關係，勞斯於2021年4月7日向開五月岬檢察官辦公室自首。

勞斯在大洋城社區非常活躍，曾於2017年獲得市長奇里安(Jay Gillian)頒發「市鑰」(key to the city)榮譽，並多次獲得其他社區獎項。

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