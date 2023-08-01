新州臨時工保護法 8月5日生效 保證可獲基本工資

新澤西州「臨時工保護法」受到商業團體和人力機構反彈並提告阻撓，但聯邦法官駁回反對者的請求，本周生效。(路透)

領先全美各州的新澤西州 「臨時工保護法」(Temp Worker Bill of Rights)雖受到商業團體和人力機構反彈並提告阻撓，但聯邦法官駁回反對者禁止實施該法的請求，這項具里程碑意義的規定將於5日生效。

新州 工商業協會(New Jersey Business and Industry Association)、新州人力派遣聯盟(New Jersey Staffing Alliance)、美國人力派遣協會(American Staffing Association)5月提案，以違憲為由請求推翻「臨時工保護法」，但被法官奧赫恩(Christine O'Hearn)駁回。

臨時工人及維權人士經過多年力爭，新州州長墨菲(Phil Murphy)於2月簽署這項法案，成為全美第一個保護臨時工的法令，嘉惠新州至少100個機構所雇用的12萬7000多名臨時工，其中以倉儲和運輸部門為主。

第一部分法規5月生效，奧赫恩駁回商業團體所提、旨在阻止法案於訴訟期間實施的臨時限制令請求，全案將依原計畫於8月5日生效。

5月生效的條款要求雇用單位提供工作地點、工資等資本資訊給臨時工時，必須採用英文及臨時工的母語；即將生效的條款則取消雇用機構從工資中扣除的多項費用，並保證臨時工將可獲得基本工資 。

許多臨時工是少數族裔或辛苦工作養家的第一代美國人。

工商團體及臨時雇用機構強加反對，辯稱新法案將導致人力成本上升、讓業者受面臨倒閉威脅、迫使企業遷至外州。

反對者所提訴訟稱，新法案違憲、模糊且不合理行使警察權力，將導致臨時工行業陷入癱瘓，況且無法確保工人獲得更高工資。

這場訴訟並未結束，只是允許法律在訴訟期間生效，目前尚不清楚奧赫恩何時公布最終裁決。

新州檢察長普拉金(Matt Platkin)稱，新法承諾讓新州工人與其他人享有同樣權利。