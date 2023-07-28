大麻除罪化添亂 青少年恣意在海灘滋事 擬修法恢復懲處

新州大麻法令限制警察執法，青少年鬧事引發居民不滿，議員擬立法恢復懲處。圖為新澤西州警在海灘巡邏。(美聯社)

夏季對許多年輕人來說正是聚會狂歡的季節，澤西海岸(Jersey Shore)海濱城鎮的官員與居民表示，新州 近幾年的刑事司法改革，例如大麻 除罪化，已經造成非計畫中的效果，大批青少年更加肆無忌憚在海灘滋事。部分議員正試圖重新修改部分法規，這些法規讓更多青少年得以逃過司法系統，並對警方處理青少年相關事件施加限制。

濱海高地(Seaside Heights)市長瓦茲(Anthony Vaz)表示：「大家不想看到一個孩子帶著跟隨一生的前科紀錄，但不能讓他們以為就可以恣意妄為。」

儘管早在新州修改法規以前，就常見青少年在澤西海岸飲酒、吸大麻，但官員與居民表示此一情況在過去兩年急遽惡化。大洋城警察局長普雷特曼(Jay Prettyman)表示，大部分的鬧事者都是飲酒的未成年人，但新州近期實施大麻新規，即使未滿21歲仍可拒絕警方搜查大麻或酒精。

此前青少年被抓到持有大麻或酒精可能會被逮捕，但現在除非是最嚴重的情況，否則青少年只會收到警告，或被帶到警局由父母或監護人領回。

為此，兩黨數名議員提出法案，欲恢復對未成年人持有酒精、大麻予以罰款，並允許警察對於被發現持有這些物品的青少年進行搜查。