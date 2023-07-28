中原大學大紐約區校友會 周大新接會長

中原大學大紐約區校友會，前排座者左四起為蔡明發、金偉、周大新。(記者孫影真／攝影)

中原大學大紐約區校友會日前在新澤西 South Plainfield市的China Buffet舉辦疫情 後第一次餐會，54名校友與眷屬出席，會中選出新任會長周大新與團隊，開始籌畫新年度的各項活動。

校友餐會因為疫情停辦多年，卸任會長金偉表示，三年的疫情總算告一段落，有校友表示希望再有機會相聚，得到校友們響應，短短三日即有超過20人登記，出席校友有七名來自紐約、一名來自賓州，畢業年度前後跨越40年，最資深的校友是63年畢業的李騰芳，還有目前正在攻讀中原大學博士班的梁詠經。

會中除有聊不完的話題之外，由蔡明發安排的節目也緊湊進行，江煥禎主持，放映中原大學近況影片，介紹傑出校友好心人基金會會長翁雁天、紐澤西台灣商會副會長金祖瑜、全美大專同學會前會長趙建成等，餘興結目有卡拉OK，由金健提供點唱機與音箱，方德群帶領跳Line Dance，王仁剛講解武術對身體的好處。

新任會長周大新表示很榮幸接下新任會長，席間已一一邀請校友們加入工作團隊，新團隊的宗旨是聯誼大紐約地區的中原大學校友參與社區服務、推廣中華文化、積極參與協辦僑委會文化訪問團新州 公演、慶祝雙十國慶升旗典禮等。

周大新曾任新州北部美華聯誼會會長，北新中文學校校長，現任僑委會僑務促進委員。新團隊成員為第一副會長周正麟、第二副會長金祖瑜、第三副會長莊震威、執行祕書江煥禎、財務洪志忠、多媒體朱幼華、孫蒂芬、與顧問蔡明發。