我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

周末限定 費城東南亞市場獲評全美最佳美食市場之一

編譯尤寶琪／綜合報導
只在周末營業的費城東南亞市場，榮獲美食雜誌Food & Wine評選為全美最佳美食市場之一。(東南亞市場官網)
只在周末營業的費城東南亞市場，榮獲美食雜誌Food & Wine評選為全美最佳美食市場之一。(東南亞市場官網)

周末限定的費城東南亞市場，榮獲美食雜誌Food & Wine評選為全美最佳美食市場之一。

周末東南亞市集位在南費城羅斯福公園(FDR Park)，1980年代開始，因一群柬埔寨和寮國人移民私下聚集在一起，出售食品並維持文化聯繫而漸漸成形。

幾十年來，由於未獲得營業許可而經常遭當局勒令關閉。雖然沒有正式廣告宣傳，周末東南亞市場仍吸引了許多攤販和民眾。一項城市研究發現，該市場每年吸引了近20萬遊客，創造出至少價值575萬元的經濟影響和至少92份全職工作。

2020年，經過三個團體的介入和努力，東南亞市場終於有了合法身分，且有委員會為攤販提供培訓支援，並幫助解決許可證和稅務問題。

如今的東南亞市場獲得Food & Wine全美最佳美食市場殊榮。「這市場不僅是個銷售場所，而是超越了傳統市場的界線，」F&W寫到，「這裡是擁有相同經歷人的避難所，是許多移民和戰爭倖存者堅韌不拔的證明，也正是這些堅韌，才讓這市場存在到至今。」

F&W建議，先來杯甘蔗汁或越南咖啡開胃，再來份柬埔寨釀雞翅作為主菜，最後以芒果和糯米作為甜點。F&W表示：「這裡是個令人難以抗拒的美食聚寶盆，嘗試任何東西都不會出錯。」

東南亞市場到10月底之前，會位在坦尼(Taney)棒球場附近的11號野餐區，春季和初夏則會移往位在布羅德街市場(Broad Street)出口附近的17號野餐區。

羅斯福公園因環境問題要展開的多年改造計畫，東南亞市場也因此計畫要移到羅斯福公園西南面舊網球場和滑板公園附近；市政府在1月提供了10萬元經費給費城柬埔寨協會(Cambodian Association of Philadelphia)用於計畫和設計新地點。

東南亞 費城 移民

上一則

大華府活動╱印第安樂團29日表演

下一則

AirTag、推特相助 維州男找回遺失行李

延伸閱讀

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
劫車刺傷司機 嫌犯跳羅斯福高速路摔斷腿

劫車刺傷司機 嫌犯跳羅斯福高速路摔斷腿
安那罕小學學區 沉浸式中文課招生

安那罕小學學區 沉浸式中文課招生
曼哈頓高速公路驚傳劫車 乘客刺傷網約車司機後跳橋

曼哈頓高速公路驚傳劫車 乘客刺傷網約車司機後跳橋

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48
25日兆彩累積獎金為8億2000萬元。（美聯社）

兆彩中頭獎 怎麼領差很大

2023-07-25 02:00

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外