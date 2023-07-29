周末限定 費城東南亞市場獲評全美最佳美食市場之一

只在周末營業的費城東南亞市場，榮獲美食雜誌Food & Wine評選為全美最佳美食市場之一。(東南亞市場官網)

周末限定的費城東南亞 市場，榮獲美食雜誌Food & Wine評選為全美最佳美食市場之一。

周末東南亞市集位在南費城羅斯福公園(FDR Park)，1980年代開始，因一群柬埔寨和寮國人移民 私下聚集在一起，出售食品並維持文化聯繫而漸漸成形。

幾十年來，由於未獲得營業許可而經常遭當局勒令關閉。雖然沒有正式廣告宣傳，周末東南亞市場仍吸引了許多攤販和民眾。一項城市研究發現，該市場每年吸引了近20萬遊客，創造出至少價值575萬元的經濟影響和至少92份全職工作。

2020年，經過三個團體的介入和努力，東南亞市場終於有了合法身分，且有委員會為攤販提供培訓支援，並幫助解決許可證和稅務問題。

如今的東南亞市場獲得Food & Wine全美最佳美食市場殊榮。「這市場不僅是個銷售場所，而是超越了傳統市場的界線，」F&W寫到，「這裡是擁有相同經歷人的避難所，是許多移民和戰爭倖存者堅韌不拔的證明，也正是這些堅韌，才讓這市場存在到至今。」

F&W建議，先來杯甘蔗汁或越南咖啡開胃，再來份柬埔寨釀雞翅作為主菜，最後以芒果和糯米作為甜點。F&W表示：「這裡是個令人難以抗拒的美食聚寶盆，嘗試任何東西都不會出錯。」

東南亞市場到10月底之前，會位在坦尼(Taney)棒球場附近的11號野餐區，春季和初夏則會移往位在布羅德街市場(Broad Street)出口附近的17號野餐區。

羅斯福公園因環境問題要展開的多年改造計畫，東南亞市場也因此計畫要移到羅斯福公園西南面舊網球場和滑板公園附近；市政府在1月提供了10萬元經費給費城柬埔寨協會(Cambodian Association of Philadelphia)用於計畫和設計新地點。