帶15歲自閉兒上女廁被驅逐大罵 母告新州孟莫斯郡影院歧視

新澤西州孟莫斯郡婦女加利納若帶罹患自閉症的15歲兒子到海兹利特鎮這間Cinemark影院看電影，卻因使用廁所引發糾紛。(abc7電視頻道截頻)

新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth County)婦女加利納若(Christine Gallinaro)與她15歲罹患自閉症的兒子某週五晚本來要好好看場電影，卻因同上女廁被電影院 驅逐出場，她憤而提告，指該郡海兹利特鎮(Hazlet)的Cinemark電影院歧視 他們，且有意傷害母子倆的心理。

加利納若25日向孟莫斯郡高等法院提出的訴狀指出，6月16日晚，她兒子說要上廁所，電影院沒有家庭廁所，孩子又不能單獨上男公廁，她便帶他到女廁。不多時，電影院經理氣沖沖走來，滿口「歧視性語言」對著母子大罵。

經理大聲說，「成年男子不該到女廁。這可不是變性人用的洗手間。」經理一面叫他們離開電影院，一面要員工召警，說完就離開。

警察來到現場，她拿出手機錄音。根據她提供的錄音，召警的員工說「我也不贊同她(59歲戲院經理)的作法，不過你們已造成騷動，請你們離開。」警察也說，她母子倆必須離開電影院。警察對她說，電影院是私人企業，業主有權把不喜歡的客人趕走。

她一氣之下把電影院、經理等人等全告上法院。訴狀說，戲院違反了新澤西州的反歧視法，差別待遇，也因「無能、疏失、有意造成心理傷害」而造成「敵意的環境」。

她的律師麥康柏(R. Armen McOmber)說，她兒子有嚴重的語言障礙，僅因想上廁所，就遭被告明顯歧視的言行深深創傷；經理的行為「令人髮指」也違法。訴狀說，被告當晚的言行有違正常人倫，絕非文明社會所能容忍。

紐瓦克聖本篤預校心理輔導老師謝卜(Charlsey Sheib)說，15歲的自閉症患者在公廁無法自理，並非不尋常的事，電影院應該設置各性別都可使用的家庭廁所，如果沒有客人抱怨，也不須鬧到召警察來趕人的地步。