我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

逃逸近半世紀 性侵殺害賓州8歲女童 8旬牧師落網

編譯尤寶琪／綜合報導
賓州八歲女童格雷琴．哈林頓(左)1975年遭殺害，當局24日宣布兇手為83歲的牧師詹德斯特拉(右)，已在喬治亞州落網。(德拉瓦郡檢方)
賓州八歲女童格雷琴．哈林頓(左)1975年遭殺害，當局24日宣布兇手為83歲的牧師詹德斯特拉(右)，已在喬治亞州落網。(德拉瓦郡檢方)

困擾調查人員近半世紀的一宗賓州八歲女童命案，終於水落石出；賓州德拉瓦郡(Delaware)地方檢察官史托施坦墨(Jack Stollsteimer)24日宣布，已確認該起懸案的嫌犯為一名83歲的牧師，並已經將人逮捕歸案。

檢方在記者會上指出，現居喬治亞州馬瑞亞塔(Marietta)的詹德斯特拉(David Zandstra)涉嫌於1975年8月15日綁架並殺害年僅八歲的女童格雷琴．哈林頓 (Gretchen Harrington)，面臨一級謀殺和刑事殺人等罪名。

事發當年，詹德斯特拉是改革宗教會三一教堂(Trinity Church Chapel Christian Reform Church)的牧師，利用身為女童家人朋友的身分以及女童對他的信任，將她誘拐上車後殺害。

根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)當年報導，格雷琴是在8月15日上午9時30分左右失蹤，最後是出現在前往三一教堂聖經學校的路上，距離她家約只有兩個街區。

當局在格雷琴失蹤後，隨即展開大規模的搜索，始終無法找到格雷琴的身影。直到她失蹤兩個月後的1975年10月14日，一名慢跑者在離格雷琴家2.5哩遠的艾奇蒙鎮(Edgmont)雷德利溪州立公園(Ridley Creek State Park)發現了她的遺骸；遺骸上頭骨有明顯的鈍器創傷證據。

根據刑事起訴書，警方在2023年1月採訪了一位不具名證人，此人當時是詹德斯特拉女兒的朋友；證人指出她經常去詹德斯特拉家過夜，並在格雷琴失蹤前約一周，曾遭詹德斯特拉性侵；當證人告訴詹德斯特拉女兒發生什麼事後，她卻告訴證人說，詹德斯特拉「有時會這樣做」。

賓州刑事調查評估部門警員(Andrew Martin)和特雷 (Eugene Tray)在17日前往喬治亞州詢問詹德斯特拉，說服他招供，承認提供載格雷琴回家，然後把她帶樹林中欲性侵，但在她反抗時打死了她；詹德斯特拉也承認曾性侵證人。

性侵 賓州 喬治亞州

上一則

假車牌、遮車牌…通行費詐欺 新州去年損失1.17億

下一則

假分錢真詐騙 新州翁失金萬元

延伸閱讀

9性侵指控不成立 凱文史貝西獲判無罪 生日當天聞判落淚

9性侵指控不成立 凱文史貝西獲判無罪 生日當天聞判落淚
洛市「在線守衛」 嚴打性侵兒童拘捕140嫌犯

洛市「在線守衛」 嚴打性侵兒童拘捕140嫌犯
自助結帳不誠實 賓州鎮議員被控偷竊

自助結帳不誠實 賓州鎮議員被控偷竊
凱文史貝西9項性侵官司宣判 全部無罪

凱文史貝西9項性侵官司宣判 全部無罪

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康