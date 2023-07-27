逃逸近半世紀 性侵殺害賓州8歲女童 8旬牧師落網

賓州八歲女童格雷琴．哈林頓(左)1975年遭殺害，當局24日宣布兇手為83歲的牧師詹德斯特拉(右)，已在喬治亞州落網。(德拉瓦郡檢方)

困擾調查人員近半世紀的一宗賓州 八歲女童命案，終於水落石出；賓州德拉瓦郡(Delaware)地方檢察官史托施坦墨(Jack Stollsteimer)24日宣布，已確認該起懸案的嫌犯為一名83歲的牧師，並已經將人逮捕歸案。

檢方在記者會上指出，現居喬治亞州 馬瑞亞塔(Marietta)的詹德斯特拉(David Zandstra)涉嫌於1975年8月15日綁架並殺害年僅八歲的女童格雷琴．哈林頓 (Gretchen Harrington)，面臨一級謀殺和刑事殺人等罪名。

事發當年，詹德斯特拉是改革宗教會三一教堂(Trinity Church Chapel Christian Reform Church)的牧師，利用身為女童家人朋友的身分以及女童對他的信任，將她誘拐上車後殺害。

根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)當年報導，格雷琴是在8月15日上午9時30分左右失蹤，最後是出現在前往三一教堂聖經學校的路上，距離她家約只有兩個街區。

當局在格雷琴失蹤後，隨即展開大規模的搜索，始終無法找到格雷琴的身影。直到她失蹤兩個月後的1975年10月14日，一名慢跑者在離格雷琴家2.5哩遠的艾奇蒙鎮(Edgmont)雷德利溪州立公園(Ridley Creek State Park)發現了她的遺骸；遺骸上頭骨有明顯的鈍器創傷證據。

根據刑事起訴書，警方在2023年1月採訪了一位不具名證人，此人當時是詹德斯特拉女兒的朋友；證人指出她經常去詹德斯特拉家過夜，並在格雷琴失蹤前約一周，曾遭詹德斯特拉性侵 ；當證人告訴詹德斯特拉女兒發生什麼事後，她卻告訴證人說，詹德斯特拉「有時會這樣做」。

賓州刑事調查評估部門警員(Andrew Martin)和特雷 (Eugene Tray)在17日前往喬治亞州詢問詹德斯特拉，說服他招供，承認提供載格雷琴回家，然後把她帶樹林中欲性侵，但在她反抗時打死了她；詹德斯特拉也承認曾性侵證人。