假分錢真詐騙 新州翁失金萬元

新澤西州 76歲建築工人在帕拉默斯(Paramus)的購物中心Bergen Town Center被二名男子騙走1萬元，詐騙 手法是最近死灰復燃的老把戲「撿錢分錢」騙局(Pigeon Drop scam)，警方請求大眾協尋、追捕嫌犯。

警方稱，行騙事件發生在7月13日早上約11點，當時老先生在居家用品連鎖店羅威(Lowe's)店外的停車場，一名衣冠楚楚的男人走向老先生，對老先生說，他發現一個未標記的銀行袋子，裡面有18萬5000元現金。

帕拉默斯警察局長吉德蒂 (Robert Guidetti) 透過聲明描述，那位男子告訴老先生，他正在附近參加教堂活動，需要有人幫他看管那個銀行包。不久後，第二名男子出現，藉此贏得老先生信任。

古德蒂說，「通過混亂和欺騙」，兩名男子說服受害老先生開車到附近一家銀行提款1萬元。

兩名男子說服老先生保管那個裝有18萬5000元的袋子，他們則在返回之前以老先生的1萬元作為抵押。

結果，兩名男子帶著老先生的1萬元離去，銀行袋裡面乍看像是美元被包裹起來，實際上是一堆紙。

古德蒂表示，其中一名嫌犯約60歲，穿藍色西裝、打領帶、有特殊口音，第二人體重約350磅，介於60至65歲，身穿寬鬆過大尺寸的白色開扣襯衫和灰長褲，帶一個黑色大袋子。

警方還指出另一名女性嫌疑人，介於60至65歲，短髮，配戴腰包和髮帶。

警方請求目擊者協尋，有任何訊息致電警探麥奎爾 (Matt McGuire)，電話：201-262-3400，分機1442。