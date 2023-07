39歲庫柏大學醫院戒癮專家 獲提名新州衛生廳長

庫柏大學醫院醫師凱特蘭•巴斯頓,被州長提名將接任衛生廳長。(州長辦公室)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)25日宣布提名「庫柏大學醫院」(Cooper University Health Care)醫師凱特蘭·巴斯頓(Kaitlan Baston)接替下個月將離職的衛生廳長茱蒂斯‧裴西其利(Judith Persichilli)。

巴斯頓發表聲明感謝墨菲並強調:「我的職業生涯始終專注於戒毒、孕產婦和兒童健康等領域,並透過社區醫療保健制度,提高患者就醫的公平性,以全力為所有人創造一個健康公平的家園。」同時巴斯頓也不忘讚揚現任廳長裴西其利:「在前所未有的(疫情 )時期,達成令人難以置信的任務以及奉獻精神。」

2020年初致命性新冠疫情爆發,時任衛生廳長的裴西其利,每天陪同墨菲出席疫情記者會,連墨菲也稱呼裴西其利為「不需多加介紹的女性」,大幅提高衛生廳知名度,對於提名巴斯頓繼任廳長,裴西其利也表示認同:「巴斯頓醫師非常有資格擔任衛生廳長,處理新州 公共衛生危機並執行其授予的關鍵任務。」

根據報導,現年39歲的巴斯頓畢業於費城「湯馬斯·傑佛遜醫學 院」(Thomas Jefferson School of Medicine),目前是羅文大學(Rowan University)庫柏醫學院(Medicine at Cooper Medical School)助理教授,並兼任嬰幼兒健康發展機構「零至三歲」(Zero to Three)顧問,同時在庫柏大學醫院,擁有豐富的戒癮治療臨床經驗,也是她得以獲得墨菲青睞的主要原因。

據了解,新州和國內其多州一樣面臨嚴重的鴉片類藥物濫用危機,每年奪走3000多位州民性命,根據新州檢察長辦公室統計,截至今年五月31日前,已有1144人因為藥物濫用而死亡。

巴斯頓目前定居賓州,但為了就任新職,將遷移至新州定居,並先暫代廳長職務,直到州參議會司法委員會和全體州參議員通過提名,就會正式上任。