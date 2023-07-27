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39歲庫柏大學醫院戒癮專家 獲提名新州衛生廳長

編譯俞仲慈／綜合報導
庫柏大學醫院醫師凱特蘭•巴斯頓，被州長提名將接任衛生廳長。(州長辦公室)
庫柏大學醫院醫師凱特蘭•巴斯頓，被州長提名將接任衛生廳長。(州長辦公室)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)25日宣布提名「庫柏大學醫院」(Cooper University Health Care)醫師凱特蘭·巴斯頓(Kaitlan Baston)接替下個月將離職的衛生廳長茱蒂斯‧裴西其利(Judith Persichilli)。

巴斯頓發表聲明感謝墨菲並強調：「我的職業生涯始終專注於戒毒、孕產婦和兒童健康等領域，並透過社區醫療保健制度，提高患者就醫的公平性，以全力為所有人創造一個健康公平的家園。」同時巴斯頓也不忘讚揚現任廳長裴西其利：「在前所未有的(疫情)時期，達成令人難以置信的任務以及奉獻精神。」

2020年初致命性新冠疫情爆發，時任衛生廳長的裴西其利，每天陪同墨菲出席疫情記者會，連墨菲也稱呼裴西其利為「不需多加介紹的女性」，大幅提高衛生廳知名度，對於提名巴斯頓繼任廳長，裴西其利也表示認同：「巴斯頓醫師非常有資格擔任衛生廳長，處理新州公共衛生危機並執行其授予的關鍵任務。」

根據報導，現年39歲的巴斯頓畢業於費城「湯馬斯·傑佛遜醫學院」(Thomas Jefferson School of Medicine)，目前是羅文大學(Rowan University)庫柏醫學院(Medicine at Cooper Medical School)助理教授，並兼任嬰幼兒健康發展機構「零至三歲」(Zero to Three)顧問，同時在庫柏大學醫院，擁有豐富的戒癮治療臨床經驗，也是她得以獲得墨菲青睞的主要原因。

據了解，新州和國內其多州一樣面臨嚴重的鴉片類藥物濫用危機，每年奪走3000多位州民性命，根據新州檢察長辦公室統計，截至今年五月31日前，已有1144人因為藥物濫用而死亡。

巴斯頓目前定居賓州，但為了就任新職，將遷移至新州定居，並先暫代廳長職務，直到州參議會司法委員會和全體州參議員通過提名，就會正式上任。

新州 疫情 醫學

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