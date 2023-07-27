我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

牛絞肉遭污？CDC：沙門氏桿菌擴4州 新州9例最多

編譯潘勛／綜合報導
聯邦疾病防治中心表示，新澤西等四州爆發沙門氏桿菌致病病例，調查人員正追查引發感染的牛絞肉源頭。(路透)
聯邦疾病防治中心表示，新澤西等四州爆發沙門氏桿菌致病病例，調查人員正追查引發感染的牛絞肉源頭。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，沙門氏桿菌(salmonella)致病在四個州爆發，至少16人因此受害，其中新澤西州病例最多。調查人員正在努力找出這次沙門氏桿菌爆發的牛絞肉源頭。

CDC表示，確定受害於沙門氏桿菌的16名民眾分布在新澤西州、紐約州、康乃狄克及麻州四州，其中六人住院；這16人當中九人為新州民眾、紐約五例、康乃狄克及麻州各一例，目前並未傳出有人因此喪生。

CDC指出，確實感染數目可能遠高於此，原因在許多患者不必送診、沒被驗到，就自行痊癒。

第一起案例是在4月27日傳出。衛生官員已訪談14名患者，了解他們病發前那一周吃了什麼。CDC表示，其中九人自稱吃了牛絞肉，店家是康乃狄克、新澤西及紐約州的Shoprite連鎖超市。牛絞肉是受訪患者所述唯一共同食物。

那九名患者中，七人表示購買的是80%牛絞肉瘦肉，另兩人表示在Shoprite買了牛絞肉，但不記得自己買的是哪類型。

牛絞肉是沙門氏桿菌的常見源頭；這類病菌寄住在動物腸道，可以透過受污染的食品、水、食物料理台及沒洗乾淨的手而傳染。CDC表示，買了牛絞肉，料理時肉品加溫到160度，就可殺死沙門氏桿菌

CDC表示，要減少沙門氏桿菌透過牛絞肉傳染，要靠養牛場、屠宰場、肉品處理機構、餐廳及民眾一起合作。

CDC列出幾則購買牛絞肉的安全竅門，首先是購買之後，牛絞肉要與購物籃、車裡其他食品分開放；回家之後，把牛絞肉放進容器或可封口、不會流出的袋子裡，置於冰箱、冰櫃的最下一層。用肥皂及清水洗淨一切接觸過牛絞肉的器皿、表面，包括你的手。

CDC表示，全國每年感染沙門氏桿菌案例約135萬件、2萬6500人住院、420人喪生；感染的症狀為腹瀉、發燒、胃痙攣。感染病菌六小時到六天之間都可能發作，症狀可時續一周。

新澤西等四州爆發沙門氏桿菌致病病例，調查人員正追查引發感染的牛絞肉源頭。(美聯社...
新澤西等四州爆發沙門氏桿菌致病病例，調查人員正追查引發感染的牛絞肉源頭。(美聯社)

CDC 新澤西州 麻州

上一則

39歲庫柏大學醫院戒癮專家 獲提名新州衛生廳長

下一則

伊州疫期失業金 遭詐領、溢領50多億

延伸閱讀

假車牌、遮車牌…通行費詐欺 新州去年損失1.17億

假車牌、遮車牌…通行費詐欺 新州去年損失1.17億
史上最年輕 新州16歲美韓混血 代表南韓征戰女足世界盃

史上最年輕 新州16歲美韓混血 代表南韓征戰女足世界盃
金色年華 歡樂之家

金色年華 歡樂之家
新州首創 州監聯手星巴克 培訓受刑人當咖啡師

新州首創 州監聯手星巴克 培訓受刑人當咖啡師

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康