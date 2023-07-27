牛絞肉遭污？CDC：沙門氏桿菌擴4州 新州9例最多

聯邦疾病防治中心表示，新澤西等四州爆發沙門氏桿菌致病病例，調查人員正追查引發感染的牛絞肉源頭。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )表示，沙門氏桿菌(salmonella)致病在四個州爆發，至少16人因此受害，其中新澤西州 病例最多。調查人員正在努力找出這次沙門氏桿菌爆發的牛絞肉源頭。

CDC表示，確定受害於沙門氏桿菌的16名民眾分布在新澤西州、紐約州、康乃狄克及麻州 四州，其中六人住院；這16人當中九人為新州民眾、紐約五例、康乃狄克及麻州各一例，目前並未傳出有人因此喪生。

CDC指出，確實感染數目可能遠高於此，原因在許多患者不必送診、沒被驗到，就自行痊癒。

第一起案例是在4月27日傳出。衛生官員已訪談14名患者，了解他們病發前那一周吃了什麼。CDC表示，其中九人自稱吃了牛絞肉，店家是康乃狄克、新澤西及紐約州的Shoprite連鎖超市。牛絞肉是受訪患者所述唯一共同食物。

那九名患者中，七人表示購買的是80%牛絞肉瘦肉，另兩人表示在Shoprite買了牛絞肉，但不記得自己買的是哪類型。

牛絞肉是沙門氏桿菌的常見源頭；這類病菌寄住在動物腸道，可以透過受污染的食品、水、食物料理台及沒洗乾淨的手而傳染。CDC表示，買了牛絞肉，料理時肉品加溫到160度，就可殺死沙門氏桿菌

CDC表示，要減少沙門氏桿菌透過牛絞肉傳染，要靠養牛場、屠宰場、肉品處理機構、餐廳及民眾一起合作。

CDC列出幾則購買牛絞肉的安全竅門，首先是購買之後，牛絞肉要與購物籃、車裡其他食品分開放；回家之後，把牛絞肉放進容器或可封口、不會流出的袋子裡，置於冰箱、冰櫃的最下一層。用肥皂及清水洗淨一切接觸過牛絞肉的器皿、表面，包括你的手。