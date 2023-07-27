西東大學法學院爆財務詐騙 校長辭職

新州西東大學24日宣布，校長奈爾將辭職。(取材自臉書)

在2022年爆發遭財務詐騙 的新州 西東大學(Seton Hall University)日前宣布，校長奈爾(Joseph Nyre)將辭職，由臨時校長暫時接手管理學校。

根據這所天主教大學在校園社群裡的聲明，從2019年開始擔任西東大學校長的奈爾將會先進行為期一年的休假，然後正式辭去校長一直，轉任學校高級顧問職務。

西東大學法學院在2022年12月，爆發遭少數「獲得信任的長期雇員」騙去超過97萬5000元；法學院院長凱薩琳．波贊(Kathleen Boozang)在8個月前，已先在學校針對「不正常金融交易」進行的調查後辭職。

不過，西東大學校方無論是在去年宣布法學院院長波贊辭職返回課堂任教，或是24日宣布大學校長辭職時，都未提及該決定是否與詐騙調查有關。

奈爾在給學校的訊息中，解釋自己休假並辭職的決定，是因為已完成一個跨全校園的戰略計畫。他在訊息中寫道：「接下來幾個月內，大學的『收穫我們的寶藏』三年戰略計畫即將畫下句點，這會將西東大學提升到天主教高等教育 領域中的更卓越地位。」

西東大學董事會主席達歷山德羅(Hank D' Alessandro)表示，學校很快會任命一位臨時校長，而奈爾則會留下來擔任特別顧問一職。達歷山德羅說：「我謹代表董事會向奈爾校長致以誠摯的感激，感謝他在任職期間通過多種方式提升了西頓霍爾大學的水平。」

大學官員至今對於遭詐騙進100萬元一事仍閉口不談。根據奈爾和董事會去年12月所發表的聲明，西東大學多名員工，多年來「參與了一系列，旨在謀取私利的計畫和不當行為」，但校方並未透露這些員工的身分。

大學官方表示，已在2022年年底向當局通報這起財務問題，但並沒有進一步公布細節。