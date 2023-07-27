史上最年輕 新州16歲美韓混血 代表南韓征戰女足世界盃

來自新澤西州16歲的美韓混血少女凱西•法爾，25日代表南韓隊出征女足世界盃，成為史上最年輕的選手。(美聯社)

今年女足世界盃 ，一名來自新澤西州的球員吸引許多人的目光，年僅16歲的美韓混血足球 員凱西·法爾(Casey Phair)入選南韓 國家隊，代表南韓出征紐澳第九屆女子足球世界盃，

南韓隊前鋒法爾在25日南韓與哥倫比亞的比賽中，替補上場，以16歲又26天年紀成為男子與女子足球世界盃史上最年輕的選手，打破奈及利亞女將席津(Ifeanyi Chiejine)1999年世界盃以16歲又34天年紀出賽的紀錄。

法爾的父親夏恩(Shane)來自新罕布夏州，2005年在南韓安養市擔任英語教師時結識法爾的母親惠英(Hye Young，音譯)，兩人結婚生下法爾後，舉家搬至美國。

他們一家2020年選擇在新州定居，除了希望更靠近繁榮的韓裔社區，另一個原因是為了讓法爾加入「選手發展足球學校」(PDA)球隊，該球隊是全國公認的頂級俱樂部項目之一，曾培養許多傑出的職業與大學足球員。

法爾曾參與美國和南韓的訓練營，但在南韓有更出色的表現和更多發揮空間，4月她代表南韓出戰U-17亞洲盃，在與塔吉克對戰的兩場比賽中攻下五分，吸引教練注意。

南韓邀請法爾參與較年長球隊的選拔營，她最終入選南韓世足隊的23人名單，成為南韓史上第一個入選世界盃名單的混血球員(包含男足、女足)，南韓總教練貝爾(Colin Bell)表明，法爾不是單純來磨經驗的搭便車球員，她是團隊的重要成員。