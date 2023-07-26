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在家上班稅繳他州 新州立法討回來

記者張聲肇／綜合報導
新州州長墨菲(中)日前簽署一項法案，其中包括為外州公司居家工作的新澤西州居民，將提供稅收抵免。(取材自推特)
新州州長墨菲(中)日前簽署一項法案，其中包括為外州公司居家工作的新澤西州居民，將提供稅收抵免。(取材自推特)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署兩黨一致通過的法案，幫助在新澤西州居家上班、所得稅繳給公司所在地紐約或其他州的人，把稅金要回來，建設納稅人實際生活的地方。

新澤西州居民依法向雇主所在地政府納稅，新州政府給予抵扣額，以免雙重課稅。反對這政策的人說，新冠疫情以後，越來越多人在家工作，向紐約等州納的稅額高於新州，讓本州政府少收了好幾十億元稅款。

州議會兩黨議員上月在州眾議會以77比0票、州參議會以37比0票一致通過「把錢要回來」法案，要點包括一、外州替新澤西州公司做事的居民，也得向新澤西州繳納所得稅，二、打官司挑戰雇主州政府的稅則，贏得官司的州民，可享抵稅優惠，三、鼓勵新州企業多派工作給新州雇員，讓他們在州內上班，新州經濟發展局提供50萬至3500萬元補助。

墨菲說，這條法律用意不是和外州拚稅率，但要報復紐約州，不失為好辦法。「我們只想確保新澤西州居民獲得公平繳稅的待遇。」

本法不影響在賓州工作的新澤西州居民，因為兩州數十年來一直遵行互惠協議，員工按居住地址納稅即可。

法案提案人史魏恩(Lisa Swain，民主黨)說，新澤西州的員工應該把稅款轉回到本地政府，建設自己的家鄉，不是建設紐約人的家鄉。

眾議會議長考格林指出，這則法律確實有必要，因為新冠病疫過後，「時代變了。」

新法規定，在新澤西州家中替紐約企業工作的人，必須要求紐約州政府把自己交給紐約州的所得稅轉給新澤西州政府，有必要打官司才能達成要求的話，就去打官司，打贏的人，州政府會給予政府收到的稅額的50%，作為抵稅額。

法案聯署人、州參議員布蘭尼克(Jon Bramnick，共和黨)說，「我們不容外州的政客占新澤西州居民的便宜。」

新澤西州工商界領袖對這則法律，一致表示讚揚。但也有人認為，要員工打官司，替州政府要回稅款，會增加他們的負擔。

新澤西州 新州 紐約州

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